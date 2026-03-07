快訊

雲林下屆首增原民議員2席 27歲太魯閣族青年搶先布局

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
蔡嘉峻表態參選雲林縣山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影
地方制度法增訂無山地鄉鎮市的山地原住民保障名額，雲林縣因平地原住民人口也已突破1500人，下屆縣議員選舉將首度新增平地、山地原住民議員各1席。由於當選門檻相對不高，地方傳出有意角逐者不少，近4個月原住民在籍人口明顯增加，也讓選情逐漸升溫。民進黨縣議員蔡永富之子蔡嘉峻已表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。

2026九合一選舉

統計顯示，去年11月底雲林原住民在籍人口為3484人，今年2月已增加至3717人，其中平地原住民1843人、山地原住民1868人。地方人士估計，約8成具有投票權，若以7成投票率推算，只要取得約500票，幾乎就能當選，競爭態勢備受關注。

縣議員蔡永富之子蔡嘉峻將參選山地原住民議員，今在斗六成立服務處，現場湧入逾百位族人，包括議長黃凱、縣議員蔡孟真、林文彬及斗六市長參選人尹令瑛等皆到場力挺。議長黃凱強調，原住民在雲林打拚亟需代言人，若蔡嘉峻順利當選，歡迎邀請族人到議會觀摩。

蔡嘉峻今年27歲，是太魯閣族原住民，是雲林縣原住民傳統技藝推廣協會榮譽理事長，他表示，雲林縣的原住民都是從外地來工作，為生活打拚，但族人在這裡沒有部落、集會的地方，也沒有原住民文化健康站點，相較原鄉的福利落差很大。

蔡嘉峻回憶，曾見族人遇車禍糾紛卻求助無門，僅能找他父親（蔡永富議員）協助，讓他體會到原民代言人的重要性。他提出多項政見，涵蓋聚落安全、婦女支持系統、運動人才培植及文化傳承，強調願意扛起照顧族人重任。蔡永富表示，兒子有能力也有熱情為族人服務，希望鄉親給他機會，讓年輕世代承擔照顧原住民的責任。

雲林縣民進黨縣議員蔡永富（右一）之子蔡嘉峻（右二）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民進黨縣議員蔡永富（右）之子蔡嘉峻（左）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民進黨縣議員蔡永富（左）之子蔡嘉峻（右）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民進黨縣議員蔡永富（左二）之子蔡嘉峻（右三）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民進黨縣議員蔡永富（右二）之子蔡嘉峻（右三）表態參選山地原住民議員，今下午成立服務處，多位地方政要到場力挺。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民進黨縣議員蔡永富（左二）之子蔡嘉峻（中）今在家人支持下表態參選山地原住民議員，下午成立服務處，提前布局選戰。記者陳雅玲／攝影
雲林 地方制度法 太魯閣族 原住民族 民進黨

