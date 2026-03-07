鄭麗文台東天后宮參拜祈福 捐紅包瓦片題字「四時吉祥」

中國國民黨主席鄭麗文今前往台東天后宮參拜祈福，在台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華及前台東縣長吳俊立陪同下，向媽祖祈求國泰民安、黨務順利，也祝福吳秀華在縣長選舉中旗開得勝。

一行人抵達後，由天后宮董事長林有德全程接待，並帶領鄭麗文等人依循傳統儀式向媽祖上香祈福。現場氣氛莊重，廟方與地方人士也紛紛到場致意，表達對活動的歡迎。

參拜結束後，鄭麗文也向廟方捐贈紅包，表達對地方信仰文化的支持。天后宮方面則特別準備象徵建廟與祈福意義的磚瓦，邀請鄭麗文親筆題字留念。鄭麗文在磚瓦上寫下「四時吉祥」，寓意一年四季平安順遂、地方繁榮安定。

最後，鄭麗文與陪同人員、廟方代表一同合影留念，為此次參拜行程畫下句點。地方人士也期盼透過宗教祈福活動，凝聚地方力量，共同為台東的發展與未來努力。

天后宮方面則特別準備象徵建廟與祈福意義的磚瓦，邀請鄭麗文親筆題字留念。記者尤聰光／攝影