鄭麗文台東天后宮參拜祈福 捐紅包瓦片題字「四時吉祥」

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
鄭麗文在磚瓦上寫下「四時吉祥」，寓意一年四季平安順遂、地方繁榮安定。記者尤聰光／攝影
鄭麗文在磚瓦上寫下「四時吉祥」，寓意一年四季平安順遂、地方繁榮安定。記者尤聰光／攝影

中國國民黨主席鄭麗文今前往台東天后宮參拜祈福，在台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華及前台東縣長吳俊立陪同下，向媽祖祈求國泰民安、黨務順利，也祝福吳秀華在縣長選舉中旗開得勝。

2026九合一選舉

一行人抵達後，由天后宮董事長林有德全程接待，並帶領鄭麗文等人依循傳統儀式向媽祖上香祈福。現場氣氛莊重，廟方與地方人士也紛紛到場致意，表達對活動的歡迎。

參拜結束後，鄭麗文也向廟方捐贈紅包，表達對地方信仰文化的支持。天后宮方面則特別準備象徵建廟與祈福意義的磚瓦，邀請鄭麗文親筆題字留念。鄭麗文在磚瓦上寫下「四時吉祥」，寓意一年四季平安順遂、地方繁榮安定。

最後，鄭麗文與陪同人員、廟方代表一同合影留念，為此次參拜行程畫下句點。地方人士也期盼透過宗教祈福活動，凝聚地方力量，共同為台東的發展與未來努力。

天后宮方面則特別準備象徵建廟與祈福意義的磚瓦，邀請鄭麗文親筆題字留念。記者尤聰光／攝影
天后宮方面則特別準備象徵建廟與祈福意義的磚瓦，邀請鄭麗文親筆題字留念。記者尤聰光／攝影

中國國民黨主席鄭麗文（右）今前往台東天后宮參拜祈福。記者尤聰光／攝影
中國國民黨主席鄭麗文（右）今前往台東天后宮參拜祈福。記者尤聰光／攝影

吳秀華 天后宮 媽祖 鄭麗文 國民黨

獨／大隻雞開啼了 李四川低調跑行程群眾加油聲不斷

台北市副市長李四川辭職令10日生效，國民黨11日將徵召李四川參選新北市長，外界擔憂起步太慢，日前李以「大隻雞慢啼」形容自己的布局節奏，強調要先打穩基礎才走得更快更遠。李今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。

「九合一目標就是要贏」彰化不敗女王動向受矚 王惠美當眾吐5字

彰化縣長王惠美今天上午快閃國民黨彰化縣黨部新春團拜活動，致詞時說「她沒有要選了」，由於近期傳出她可能被延攬入閣之說，也引發外界揣測。而國民黨中央黨部副秘書長李哲華表示，外界批評國民黨縣長提名作業太慢，其實他們都有在進行，一般而言，以往年底選舉，大概年初會開始作業，不像民進黨去年就在跑，不好好執政，只會搞選舉。

藍綠母雞？巧遇李明璇開金口 王世堅：妳一定上

北市松山信義區藍綠參選爆炸，民進黨立委王世堅今陪黨內擬參選人呂瀅瀅車隊掃街，巧遇國民黨參選新人李明璇，大讚她優秀，更笑說「別人在拜票，李明璇在謝票」，對於一旁同為參選新人楊智伃，王坦言不認識。

新北藍白議員各自努力！藍憂提名太過樂觀 李四川這麼回

2026地方大選，新北市議員席次有68席，國民黨新北市黨部昨公布將提名38席，民眾黨傾向各區提1席，目標至少要選上3席成立黨團，藍營議員認為黨提名太過樂觀，更憂心藍白被分化挑撥，最終讓綠營漁翁得利。

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

新北市議會下屆議員席次達六十八席，國民黨新北市黨部昨宣布提名三十八席，力拚過半；民進黨先提三十四席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略。藍白陣營皆稱議員選舉合作較困難，共識是競選時不會互相攻擊。

鄭麗文台東天后宮參拜祈福 捐紅包瓦片題字「四時吉祥」

中國國民黨主席鄭麗文今前往台東天后宮參拜祈福，在台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委吳秀華及前台東縣長吳俊立陪同下，向媽祖祈求國泰民安、黨務順利，也祝福吳秀華在縣長選舉中旗開得勝。

