藍綠母雞？巧遇李明璇開金口 王世堅：妳一定上

北市松山信義區藍綠參選爆炸，民進黨立委王世堅今陪黨內擬參選人呂瀅瀅車隊掃街，巧遇國民黨參選新人李明璇，大讚她優秀，更笑說「別人在拜票，李明璇在謝票」，對於一旁同為參選新人楊智伃，王坦言不認識。

松山區民福里今辦元宵節活動，藍營擬參選人陸續到場拜票，包含李明璇、楊智伃、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、富錦里長李煥中；前議員呂瀅瀅則找王世堅陪車掃衝人氣，與藍營小雞們不期而遇。王世堅一見到李明璇，直呼兩人有緣，他對李認識非常深，也是好朋友，「妳一定上的啦！別人在拜票，李明璇在謝票。」

雙方互動時，在場還有楊智伃。王世堅說，只認識李明璇，不認識楊，也不知道她參選議員，他怕自己又講錯話，不敢做回應；他認識李明璇很久了，大讚是優秀參選人，當然會對她有點鼓勵。

王世堅另肯定呂瀅瀅「心志非常堅強」，她身為女性，並沒把女性柔弱那面拿來爭取同情，反而展現女性的強韌、堅挺下去，甚至贏過很多男性候選人。在黨內初選民調最後2天，他送呂「通過考驗，邁向勝利。」

國民黨前發言人楊智伃爭取黨內北市松信區議員參選。記者林佳彣／攝影