藍綠母雞？巧遇李明璇開金口 王世堅：妳一定上

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
民進黨北市議員黨內初選民調最後衝刺，松信區擬參選人呂瀅瀅今天車隊掃街，民進黨立委王世堅力挺。記者林佳彣／攝影
民進黨北市議員黨內初選民調最後衝刺，松信區擬參選人呂瀅瀅今天車隊掃街，民進黨立委王世堅力挺。記者林佳彣／攝影

北市松山信義區藍綠參選爆炸，民進黨立委王世堅今陪黨內擬參選人呂瀅瀅車隊掃街，巧遇國民黨參選新人李明璇，大讚她優秀，更笑說「別人在拜票，李明璇在謝票」，對於一旁同為參選新人楊智伃，王坦言不認識。

2026九合一選舉

松山區民福里今辦元宵節活動，藍營擬參選人陸續到場拜票，包含李明璇、楊智伃、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、富錦里長李煥中；前議員呂瀅瀅則找王世堅陪車掃衝人氣，與藍營小雞們不期而遇。王世堅一見到李明璇，直呼兩人有緣，他對李認識非常深，也是好朋友，「妳一定上的啦！別人在拜票，李明璇在謝票。」

雙方互動時，在場還有楊智伃。王世堅說，只認識李明璇，不認識楊，也不知道她參選議員，他怕自己又講錯話，不敢做回應；他認識李明璇很久了，大讚是優秀參選人，當然會對她有點鼓勵。

王世堅另肯定呂瀅瀅「心志非常堅強」，她身為女性，並沒把女性柔弱那面拿來爭取同情，反而展現女性的強韌、堅挺下去，甚至贏過很多男性候選人。在黨內初選民調最後2天，他送呂「通過考驗，邁向勝利。」

國民黨前發言人楊智伃爭取黨內北市松信區議員參選。記者林佳彣／攝影
國民黨前發言人楊智伃爭取黨內北市松信區議員參選。記者林佳彣／攝影

國民黨北市松信區擬參選人李明璇今到民福里元宵節活動拜票，爭取選民支持。記者林佳彣／攝影
國民黨北市松信區擬參選人李明璇今到民福里元宵節活動拜票，爭取選民支持。記者林佳彣／攝影

民進黨 王世堅 李明璇 楊智伃 國民黨

獨／大隻雞開啼了 李四川低調跑行程群眾加油聲不斷

台北市副市長李四川辭職令10日生效，國民黨11日將徵召李四川參選新北市長，外界擔憂起步太慢，日前李以「大隻雞慢啼」形容自己的布局節奏，強調要先打穩基礎才走得更快更遠。李今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。

「九合一目標就是要贏」彰化不敗女王動向受矚 王惠美當眾吐5字

彰化縣長王惠美今天上午快閃國民黨彰化縣黨部新春團拜活動，致詞時說「她沒有要選了」，由於近期傳出她可能被延攬入閣之說，也引發外界揣測。而國民黨中央黨部副秘書長李哲華表示，外界批評國民黨縣長提名作業太慢，其實他們都有在進行，一般而言，以往年底選舉，大概年初會開始作業，不像民進黨去年就在跑，不好好執政，只會搞選舉。

藍綠母雞？巧遇李明璇開金口 王世堅：妳一定上

北市松山信義區藍綠參選爆炸，民進黨立委王世堅今陪黨內擬參選人呂瀅瀅車隊掃街，巧遇國民黨參選新人李明璇，大讚她優秀，更笑說「別人在拜票，李明璇在謝票」，對於一旁同為參選新人楊智伃，王坦言不認識。

新北藍白議員各自努力！藍憂提名太過樂觀 李四川這麼回

2026地方大選，新北市議員席次有68席，國民黨新北市黨部昨公布將提名38席，民眾黨傾向各區提1席，目標至少要選上3席成立黨團，藍營議員認為黨提名太過樂觀，更憂心藍白被分化挑撥，最終讓綠營漁翁得利。

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

新北市議會下屆議員席次達六十八席，國民黨新北市黨部昨宣布提名三十八席，力拚過半；民進黨先提三十四席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略。藍白陣營皆稱議員選舉合作較困難，共識是競選時不會互相攻擊。

藍營松信「韓家軍」祭大咖牌搶票 其他小雞透露心聲

北市松山信義選區9席空間，國民黨新人參選爆炸，其中許原榮獲立法院長韓國瑜唯一推薦，恐與同為韓家軍的李明璇搶同一票源。其他小雞認為，老是借光是很奇怪的選舉方式，要獲選民支持是靠自己努力；許則說，他不同於其他人空降。

