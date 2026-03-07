快訊

爭取台中市長提名！江啟臣挺進盧秀燕本命區 國民黨大咖全出動民眾到場力挺

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
立法院副院長江啟臣今舉辦「台中啟程」北北屯見面會，吸引民眾到場支持力挺。記者趙容萱／攝影
立法院副院長江啟臣今舉辦「台中啟程」北北屯見面會，吸引民眾到場支持力挺。記者趙容萱／攝影

台中市北屯區是國民黨台中市長盧秀燕的本命區，尋求國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣今天下午3時30分在北屯松竹寺舉辦「台中啟程」北北屯見面會，包括在地的立委黃健豪、議員陳文政、陳成添、陳政顯、沈佑蓮、賴順仁，以及立委陳菁徽、台北市議員李明賢等人助講，吸引民眾到場支持力挺。

台中市立委選舉第五選區包含北區、北屯區，盧秀燕在中五選區任六屆立委，是盧的本命區，其中，北屯區為台中市最大行政區，近年北屯大樓如雨後春筍林立，外來年輕人口移入，年輕票源成兵家必爭之地。

陳文政說，江啟臣「接棒」，打造台中成為旗艦城；陳成添說， 要全力支持最優秀人才，唯一支持江啟臣；陳政顯說，帶領台中邁向國際城市，最好人選是江啟臣。

賴順仁說，產業要升級，台中市長盧秀燕已打好基礎，需要有好的人選，江啟臣是不二人選，有能力、世界觀，將台中推向全世界，升級產業。

