「178一起發！」鄭麗文台東團拜挺吳秀華 喊女力崛起、拚兩岸和平紅利

中國國民黨主席鄭麗文今天在台東出席黨部春酒團拜活動，現場由台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委兼縣長參選人吳秀華，以及立委黃仁、盧縣一等人陪同。活動吸引上千名黨員與支持者到場參與，場面熱鬧，現場高喊口號、氣氛熱絡，展現國民黨在台東團結一致的氣勢。

鄭麗文表示，自去年11月1日接任黨主席並進駐中央黨部後，一直希望能盡快到台東與黨員見面，因行程與天候因素延後，直到今天才成行。看到現場支持者熱情參與、士氣高昂，她相當感動，也感謝台東鄉親長期對國民黨的支持。

談到年底選舉，鄭麗文指出，吳秀華身兼縣議會議長與縣黨部主委，在國民黨最辛苦的時刻挺身而出，願意披上戰袍參選縣長，展現為黨奉獻、為地方服務的決心。她認為，吳秀華長期深耕基層，做事踏實、一步一腳印，對地方需求十分了解，國民黨中央也將成為她最堅實的後盾。

鄭麗文也提到，近年台灣政治舞台出現「女力崛起」現象，包括花蓮縣長徐榛蔚、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華等女性首長，施政表現亮眼。她笑稱自己也是女性黨主席，顯示女性在政治領域的能力與影響力日益提升。

致詞過程中，鄭麗文也幽默分享自己的身高「178公分」，象徵「一起發」，希望未來能帶領台東「一起發展、一起發財」，讓現場氣氛輕鬆熱絡。她表示，像吳秀華這樣兼具能力與親和力的女性政治人物，更值得鄉親支持。

鄭麗文指出，台東近年逐漸被外界看見，但未來仍有很大的發展空間，特別是在觀光與農產行銷方面。她認為，若兩岸關係能夠和平穩定，觀光客回流、農產品外銷順暢，地方經濟將能快速成長，讓民眾共享「和平紅利」。

她強調，台灣不應成為衝突的戰場，希望兩岸維持和平交流，避免戰爭與對立，讓人民能安心生活、拚經濟、拚未來。鄭麗文最後呼籲台東鄉親團結一致，不分族群與區域，共同支持國民黨與吳秀華，讓台東持續發展、繁榮進步。

鄭麗文魅力無法擋，不少熱情黨員興奮地與她合照。記者尤聰光／攝影