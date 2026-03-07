快訊

「再不停手 德黑蘭會變加薩！」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

袁惟仁靈堂追思會…陸元琪自曝被禁止到場 兒女回應了

夢幻成真！《櫻桃小丸子》真的相遇《蠟筆小新》 還有「雙廣志」合體笑料滿點

聽新聞
0:00 / 0:00

「178一起發！」鄭麗文台東團拜挺吳秀華 喊女力崛起、拚兩岸和平紅利

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
中國國民黨主席鄭麗文（右）今天在台東出席黨部春酒團拜活動，她舉起台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委兼縣長參選人吳秀華（左）的手，高喊高喊口號、氣氛熱絡。記者尤聰光／攝影
中國國民黨主席鄭麗文（右）今天在台東出席黨部春酒團拜活動，她舉起台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委兼縣長參選人吳秀華（左）的手，高喊高喊口號、氣氛熱絡。記者尤聰光／攝影

中國國民黨主席鄭麗文今天在台東出席黨部春酒團拜活動，現場由台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委兼縣長參選人吳秀華，以及立委黃仁、盧縣一等人陪同。活動吸引上千名黨員與支持者到場參與，場面熱鬧，現場高喊口號、氣氛熱絡，展現國民黨在台東團結一致的氣勢。

2026九合一選舉

鄭麗文表示，自去年11月1日接任黨主席並進駐中央黨部後，一直希望能盡快到台東與黨員見面，因行程與天候因素延後，直到今天才成行。看到現場支持者熱情參與、士氣高昂，她相當感動，也感謝台東鄉親長期對國民黨的支持。

談到年底選舉，鄭麗文指出，吳秀華身兼縣議會議長與縣黨部主委，在國民黨最辛苦的時刻挺身而出，願意披上戰袍參選縣長，展現為黨奉獻、為地方服務的決心。她認為，吳秀華長期深耕基層，做事踏實、一步一腳印，對地方需求十分了解，國民黨中央也將成為她最堅實的後盾。

鄭麗文也提到，近年台灣政治舞台出現「女力崛起」現象，包括花蓮縣長徐榛蔚、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華等女性首長，施政表現亮眼。她笑稱自己也是女性黨主席，顯示女性在政治領域的能力與影響力日益提升。

致詞過程中，鄭麗文也幽默分享自己的身高「178公分」，象徵「一起發」，希望未來能帶領台東「一起發展、一起發財」，讓現場氣氛輕鬆熱絡。她表示，像吳秀華這樣兼具能力與親和力的女性政治人物，更值得鄉親支持。

鄭麗文指出，台東近年逐漸被外界看見，但未來仍有很大的發展空間，特別是在觀光與農產行銷方面。她認為，若兩岸關係能夠和平穩定，觀光客回流、農產品外銷順暢，地方經濟將能快速成長，讓民眾共享「和平紅利」。

她強調，台灣不應成為衝突的戰場，希望兩岸維持和平交流，避免戰爭與對立，讓人民能安心生活、拚經濟、拚未來。鄭麗文最後呼籲台東鄉親團結一致，不分族群與區域，共同支持國民黨與吳秀華，讓台東持續發展、繁榮進步。

鄭麗文魅力無法擋，不少熱情黨員興奮地與她合照。記者尤聰光／攝影
鄭麗文魅力無法擋，不少熱情黨員興奮地與她合照。記者尤聰光／攝影

團拜活動吸引上千名黨員與支持者到場參與，場面熱鬧，現場高喊口號、氣氛熱絡，展現國民黨在台東團結一致的氣勢。記者尤聰光／攝影
團拜活動吸引上千名黨員與支持者到場參與，場面熱鬧，現場高喊口號、氣氛熱絡，展現國民黨在台東團結一致的氣勢。記者尤聰光／攝影

徐榛蔚 盧秀燕 盧縣一

延伸閱讀

台東縣議會秘書長換將 縣府原民處前處長方銘總接任

蔣萬安、盧秀燕雙強持續領跑！2月十大縣市首長揭曉 陳其邁重回第三

苗栗／藍團拜喊全壘打 綠議員黨內登記

縣市長提名 鄭麗文讚3女將戰力爆表

相關新聞

獨／大隻雞開啼了 李四川低調跑行程群眾加油聲不斷

台北市副市長李四川辭職令10日生效，國民黨11日將徵召李四川參選新北市長，外界擔憂起步太慢，日前李以「大隻雞慢啼」形容自己的布局節奏，強調要先打穩基礎才走得更快更遠。李今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。

新北藍白議員各自努力！藍優提名太過樂觀 李四川這麼回

2026地方大選，新北市議員席次有68席，國民黨新北市黨部昨公布將提名38席，民眾黨傾向各區提1席，目標至少要選上3席成立黨團，藍營議員認為黨提名太過樂觀，更憂心藍白被分化挑撥，最終讓綠營漁翁得利。

「九合一目標就是要贏」彰化不敗女王動向受矚 王惠美當眾吐5字

彰化縣長王惠美今天上午快閃國民黨彰化縣黨部新春團拜活動，致詞時說「她沒有要選了」，由於近期傳出她可能被延攬入閣之說，也引發外界揣測。而國民黨中央黨部副秘書長李哲華表示，外界批評國民黨縣長提名作業太慢，其實他們都有在進行，一般而言，以往年底選舉，大概年初會開始作業，不像民進黨去年就在跑，不好好執政，只會搞選舉。

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

新北市議會下屆議員席次達六十八席，國民黨新北市黨部昨宣布提名三十八席，力拚過半；民進黨先提三十四席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略。藍白陣營皆稱議員選舉合作較困難，共識是競選時不會互相攻擊。

「178一起發！」鄭麗文台東團拜挺吳秀華 喊女力崛起、拚兩岸和平紅利

中國國民黨主席鄭麗文今天在台東出席黨部春酒團拜活動，現場由台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委兼縣長參選人吳秀華，以及立委黃仁、盧縣一等人陪同。活動吸引上千名黨員與支持者到場參與，場面熱鬧，現場高喊口號、氣氛熱絡，展現國民黨在台東團結一致的氣勢。

金門婦女節表揚 陳玉珍談從政24年選縣長：像媳婦熬成婆

金門縣政府今天在金湖飯店舉行115年度婦女節「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，由縣長陳福海頒獎表揚各鄉鎮的模範婆媳及模範婦女，肯定女性在家庭與社會中的付出。立委陳玉珍也到場致意，並提到自己已接受國民黨提名參選今年底金門縣長，形容從政24年「有點像媳婦熬成婆」，盼未來「金門女性不只撐起半邊天，而是撐起一片天」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。