「九合一目標就是要贏」彰化不敗女王動向受矚 王惠美當眾吐5字

彰化縣長王惠美今天上午快閃國民黨彰化縣黨部新春團拜活動，致詞時說「她沒有要選了」，由於近期傳出她可能被延攬入閣之說，也引發外界揣測。而國民黨中央黨部副秘書長李哲華表示，外界批評國民黨縣長提名作業太慢，其實他們都有在進行，一般而言，以往年底選舉，大概年初會開始作業，不像民進黨去年就在跑，不好好執政，只會搞選舉。

國民黨彰化縣黨部今天在溪湖鎮黨部中山堂舉辦新春團拜，中央黨部副秘書長兼組發會主委李哲華、黨部主委、立委謝衣鳯與另二名爭取參選彰化縣長的彰化工策會總幹事洪榮章，彰化縣府參議柯呈枋及各黨公職人員均與會。

縣長王惠美因今天行程多，到會場簡短致詞後就快閃離去，王惠美呼籲，年底九合一選舉，對於黨提名的人要全力支持，目標就是要贏就對了，讓執政再延續，讓好的人才為國家努力。她也笑說，大家都在猜她之後要做什麼？她沒要做什麼了，「我沒要選了」，現在的任務就是把年輕人拉上來，讓國民黨人才不要有斷層。

由於王惠美二任縣長將屆滿，地方人士都在關心她是否會回鍋選立委，近日更傳出她可能被執政黨延攬入閣，被稱為「不敗女王」的王惠美今天公開說「我沒要選了」，但對於她的政治去向，仍引起地方熱議。

李哲華表示，以往年底大選，大概年初到3月才會開始縣市長提名作業，畢竟8月底才開始登記，還有半年時間，但民進黨去年就搞提名，不好好執政，只會搞選舉，相較下外界就說國民黨提名作業太慢。其實他們都有照規劃在進行，下周會完成藍白合的3縣市包括新北、嘉義、宜蘭的徵召，而台中、新竹、澎湖也會在3月底完成。

李哲華說，其實黨都有與3名彰化縣長參選人充分交換過意見，他們3人無論誰出線參選大家都有信心，一定會盡速推出最有勝選的人選，也要縣黨部盡速成立提名小組開始作業鄉鎮長、縣議員等民代的提名作業。