金門婦女節表揚 陳玉珍談從政24年選縣長：像媳婦熬成婆

金門縣政府今天在金湖飯店舉行115年度婦女節「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，由縣長陳福海頒獎表揚各鄉鎮的模範婆媳及模範婦女，肯定女性在家庭與社會中的付出。立委陳玉珍也到場致意，並提到自己已接受國民黨提名參選今年底金門縣長，形容從政24年「有點像媳婦熬成婆」，盼未來「金門女性不只撐起半邊天，而是撐起一片天」。

陳福海今天也偕同妻子許犁羨與兒子陳麒翔到場向女性致意，陳福海在致詞表示，女性在社會各領域都是不可或缺的力量，無論醫護人員、長照服務或社區志工，多數都是女性投入。她們在家庭中往往身兼多重角色，不僅是妻子、媳婦，也可能是專業人才或志工，因為女性的包容與付出，家庭更幸福、社會也更祥和。他也指示縣府社會處持續建構更友善的女性環境，讓婦女在工作與生活中獲得更多支持。

陳福海也特別將許犁羨請上台，說他一路走來要感謝妻子，她是我心中永遠的「模範婦女」，沒有她的陪伴與協助，就沒有我今天為鄉親服務的機會。 陳福海稱讚妻子除了要支持他，還要照顧家中的長輩與孩子，這也印證了女性在家庭中的重要性。陳福海肯定，模範婆媳的家庭典範，指出婆媳相處並不容易，若能彼此視如母女、相互體諒，是值得社會學習的榜樣。他也感謝歷任縣長與縣府團隊多年來在社福與教育等面向的努力，強調縣府將持續打造更完善的安養與幼兒照顧環境。

陳玉珍致詞時則分享自己從政心路歷程，她說，從28歲開始投入政治，歷經3屆縣議員與3屆立委，至今已20多年，最近已接受國民黨提名參選金門縣長，「有點像媳婦熬成婆」。她表示，未來若有機會服務地方，將秉持金門女性堅毅精神，延續地方建設與教育發展，也希望婦女朋友能一如既往的持續支持她。

縣府社會處表示，今年受表揚的模範婦女與模範婆媳皆由各鄉鎮遴選而出，期盼藉由表揚活動讓典範故事持續傳播，將溫暖力量帶進更多家庭。活動現場氣氛溫馨，各鄉鎮長與代表會主席等人都到場祝賀，向全縣婦女致上節日祝福。

金門縣政府今天舉行115年度婦女節「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，由縣長陳福海（右八）頒獎表揚各鄉鎮的模範婆媳及模範婦女，圖為正義里的模範婦女林玉寶（右七），家人同事一起上台合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天舉行115年度婦女節「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，縣長陳福海（左）獻花給另一半許犁羨（中），兒子陳麒翔（右）也一起上台合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天舉行115年度婦女節「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，開場的精彩歌舞表演。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天在金湖飯店舉行115年度婦女節「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，由縣長陳福海頒獎表揚各鄉鎮的模範婆媳及模範婦女，肯定女性在家庭與社會中的付出。記者蔡家蓁／攝影