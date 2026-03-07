快訊

「再不停手 德黑蘭會變加薩！」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

袁惟仁靈堂追思會…陸元琪自曝被禁止到場 兒女回應了

夢幻成真！《櫻桃小丸子》真的相遇《蠟筆小新》 還有「雙廣志」合體笑料滿點

聽新聞
0:00 / 0:00

不走嚴肅路線 楊瓊瓔將化政治為歡樂 要把團結大會變身嘉年華

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
立委楊瓊瓔今天參加大雅區農會「小麥產業文化節」時表示，近期舉辦兩場別開生面的團結大會。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔今天參加大雅區農會「小麥產業文化節」時表示，近期舉辦兩場別開生面的團結大會。記者黑中亮／攝影

隨著國民黨台中市長人選民調進入最後衝刺階段，立委楊瓊瓔天今天參加大雅區農會「小麥產業文化節」時表示，為感謝鄉親長期的支持，將於近期舉辦兩場盛大的「團結大會」，強調活動將打破傳統政治集會的嚴肅氛圍，改以「嘉年華會」的形式呈現，邀請市民一同感受台中的幸福與活力，面對選戰只剩20天的倒數計時，楊並說，「實力來自每一天的服務。」全力爭取市民的認同支持。

2026九合一選舉

一年一度的大雅區小麥文化節活動，今天在員林里寶興宮旁麥田舉行，不僅吸引在地0至100歲鄉親，就連在外遊子都會返鄉參加，更有國內外遊客專門到訪，農會表示今年活動報名已經突破5萬人，農會還將小麥加入食物、酒類及食農教育中，希望透過舉行活動，讓大家知道農業之美、農民的辛苦。

楊瓊瓔表示，自己的人脈實力是累積在過去30多年，每一天為民服務的點滴之中，「市民最大，市民做主。」在接下來的關鍵時刻，她將把握每分每秒，向市民報告台中的未來規劃藍圖，並爭取最後的勝選，因此未來會分別於大雅與后里各辦一場團結大會，考量到選區特性，有別於一般的政見說明會，盛大展開嘉年華，基於今年是「馬年」，活動將融入「馬戲團」與「嘉年華」的歡樂元素。

楊瓊瓔透露，「台中市本來就是一個幸福歡樂的城市，我們希望透過嘉年華的形式，讓大家在開心的氛圍中，看見我們對台中未來的規劃。」活動定位庶民共參與、台上台下同歡， 呼應盧秀燕市長「優質執政」帶來的幸福感， 讓市民在歡樂的氣氛中了解城市願景外，更強調團結，視江副院長為「建設台中的戰友」呼籲各界一定要團結一致，共同為台中的建設與勝選努力。

立委楊瓊瓔今天參加大雅區農會「小麥產業文化節」時表示，近期舉辦兩場別開生面的團結大會。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔今天參加大雅區農會「小麥產業文化節」時表示，近期舉辦兩場別開生面的團結大會。記者黑中亮／攝影

立委楊瓊瓔今天參加大雅區農會「小麥產業文化節」時表示，近期舉辦兩場別開生面的團結大會。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔今天參加大雅區農會「小麥產業文化節」時表示，近期舉辦兩場別開生面的團結大會。記者黑中亮／攝影

立委楊瓊瓔今天參加大雅區農會「小麥產業文化節」時表示，近期舉辦兩場別開生面的團結大會。記者黑中亮／攝影
立委楊瓊瓔今天參加大雅區農會「小麥產業文化節」時表示，近期舉辦兩場別開生面的團結大會。記者黑中亮／攝影

盧秀燕 楊瓊瓔

延伸閱讀

影／日光海島生活節高雄盛大開幕 賴瑞隆、柯志恩同台

斥資3.6億！太平生命紀念館啟用 盧秀燕：滿足台中20年殯葬需求

苗栗／藍團拜喊全壘打 綠議員黨內登記

再掀戰火！藍營竹縣內鬥 陳見賢告徐欣瑩誹謗

相關新聞

獨／大隻雞開啼了 李四川低調跑行程群眾加油聲不斷

台北市副市長李四川辭職令10日生效，國民黨11日將徵召李四川參選新北市長，外界擔憂起步太慢，日前李以「大隻雞慢啼」形容自己的布局節奏，強調要先打穩基礎才走得更快更遠。李今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。

新北藍白議員各自努力！藍優提名太過樂觀 李四川這麼回

2026地方大選，新北市議員席次有68席，國民黨新北市黨部昨公布將提名38席，民眾黨傾向各區提1席，目標至少要選上3席成立黨團，藍營議員認為黨提名太過樂觀，更憂心藍白被分化挑撥，最終讓綠營漁翁得利。

「九合一目標就是要贏」彰化不敗女王動向受矚 王惠美當眾吐5字

彰化縣長王惠美今天上午快閃國民黨彰化縣黨部新春團拜活動，致詞時說「她沒有要選了」，由於近期傳出她可能被延攬入閣之說，也引發外界揣測。而國民黨中央黨部副秘書長李哲華表示，外界批評國民黨縣長提名作業太慢，其實他們都有在進行，一般而言，以往年底選舉，大概年初會開始作業，不像民進黨去年就在跑，不好好執政，只會搞選舉。

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

新北市議會下屆議員席次達六十八席，國民黨新北市黨部昨宣布提名三十八席，力拚過半；民進黨先提三十四席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略。藍白陣營皆稱議員選舉合作較困難，共識是競選時不會互相攻擊。

「178一起發！」鄭麗文台東團拜挺吳秀華 喊女力崛起、拚兩岸和平紅利

中國國民黨主席鄭麗文今天在台東出席黨部春酒團拜活動，現場由台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委兼縣長參選人吳秀華，以及立委黃仁、盧縣一等人陪同。活動吸引上千名黨員與支持者到場參與，場面熱鬧，現場高喊口號、氣氛熱絡，展現國民黨在台東團結一致的氣勢。

金門婦女節表揚 陳玉珍談從政24年選縣長：像媳婦熬成婆

金門縣政府今天在金湖飯店舉行115年度婦女節「模範婦女及模範婆媳表揚活動」，由縣長陳福海頒獎表揚各鄉鎮的模範婆媳及模範婦女，肯定女性在家庭與社會中的付出。立委陳玉珍也到場致意，並提到自己已接受國民黨提名參選今年底金門縣長，形容從政24年「有點像媳婦熬成婆」，盼未來「金門女性不只撐起半邊天，而是撐起一片天」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。