不走嚴肅路線 楊瓊瓔將化政治為歡樂 要把團結大會變身嘉年華

隨著國民黨台中市長人選民調進入最後衝刺階段，立委楊瓊瓔天今天參加大雅區農會「小麥產業文化節」時表示，為感謝鄉親長期的支持，將於近期舉辦兩場盛大的「團結大會」，強調活動將打破傳統政治集會的嚴肅氛圍，改以「嘉年華會」的形式呈現，邀請市民一同感受台中的幸福與活力，面對選戰只剩20天的倒數計時，楊並說，「實力來自每一天的服務。」全力爭取市民的認同支持。

一年一度的大雅區小麥文化節活動，今天在員林里寶興宮旁麥田舉行，不僅吸引在地0至100歲鄉親，就連在外遊子都會返鄉參加，更有國內外遊客專門到訪，農會表示今年活動報名已經突破5萬人，農會還將小麥加入食物、酒類及食農教育中，希望透過舉行活動，讓大家知道農業之美、農民的辛苦。

楊瓊瓔表示，自己的人脈實力是累積在過去30多年，每一天為民服務的點滴之中，「市民最大，市民做主。」在接下來的關鍵時刻，她將把握每分每秒，向市民報告台中的未來規劃藍圖，並爭取最後的勝選，因此未來會分別於大雅與后里各辦一場團結大會，考量到選區特性，有別於一般的政見說明會，盛大展開嘉年華，基於今年是「馬年」，活動將融入「馬戲團」與「嘉年華」的歡樂元素。

楊瓊瓔透露，「台中市本來就是一個幸福歡樂的城市，我們希望透過嘉年華的形式，讓大家在開心的氛圍中，看見我們對台中未來的規劃。」活動定位庶民共參與、台上台下同歡， 呼應盧秀燕市長「優質執政」帶來的幸福感， 讓市民在歡樂的氣氛中了解城市願景外，更強調團結，視江副院長為「建設台中的戰友」呼籲各界一定要團結一致，共同為台中的建設與勝選努力。

立委楊瓊瓔今天參加大雅區農會「小麥產業文化節」時表示，近期舉辦兩場別開生面的團結大會。記者黑中亮／攝影

