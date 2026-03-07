快訊

新北藍白議員各自努力！藍優提名太過樂觀 李四川這麼回

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
將代表國民黨征戰新北市長選舉的李四川（圖中），今對新北議員提名策略表達支持態度。記者林媛玲／攝影
將代表國民黨征戰新北市長選舉的李四川（圖中），今對新北議員提名策略表達支持態度。記者林媛玲／攝影

2026地方大選，新北市議員席次有68席，國民黨新北市黨部昨公布將提名38席，民眾黨傾向各區提1席，目標至少要選上3席成立黨團，藍營議員認為黨提名太過樂觀，更憂心藍白被分化挑撥，最終讓綠營漁翁得利。

2026九合一選舉

台北市副市長李四川在10日請辭，國民黨預計11日徵召李投入新北市長選戰，「川伯」將成為新北市藍營母雞，並與民眾黨展開藍白合協調。

國民黨新北市黨部書記長陳儀君昨提及，國民黨現任議員雖採優先提名，但擔心黨部提名太過樂觀，加上民眾黨也不讓，之後變成同黨搶票，國民黨議員黃心華也憂心指，藍白合作在議員選戰操作難度高，「會讓選戰過程充滿變數」，後續若變黨內搶票，恐造成遺珠之憾。

面對新北藍議員憂慮，李四川今替黨部緩頰表示，新北議員提名總是要提超過35席拚過半，至於未來是否要與民眾黨議員合作或站台，一切尊重黨部的協調結果。

李四川 國民黨 民眾黨

