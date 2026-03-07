獨／大隻雞開蹄了 李四川低調跑行程群眾加油聲不斷

台北市副市長李四川辭職令10日生效，國民黨11日將徵召李四川參選新北市長，外界擔憂起步太慢，日前李以「大隻雞慢啼」形容自己的布局節奏，強調要先打穩基礎才走得更快更遠。李今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。

中華民國緬甸歸僑協會今午在永和舉辦會員大會暨新春團拜，現場席開52桌，氣氛熱鬧滾滾，李四川今日受邀上台致詞表示，他很高興又回到新北市，過去曾造訪緬甸仰光，也對緬僑非常關心，今天藉此機會感謝過去他在台北縣及新北市服務時，受到在場許多人士支持，也拜託各位年底能讓他回到新北市服務。

李四川更笑說，華新街每年都有舉辦潑水節， 他記得以前潑過4次水了，如果繼續給他支持，這次應該可以潑第5次了，台下僑胞聽到後響起熱烈掌聲。

隨後華僑協會總會理事長林齊國上台致詞也說，川伯對市政及僑政瞭若指掌，所以新北市有李四川真是有福了，而緬僑大多數都居住在新北市，每年都可以潑水，希望川伯不僅可以潑4年還可潑8年。

事實上，李四川決定出戰新北市長選舉後，就已開始利用假日時間低調出席各種活動及春酒行程，由於過去在新北服務，也積極拜會里長們尋求支持，預計在11日待國民黨中央徵召後，將會加速競選節奏。

李四川今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。記者林媛玲／攝影

