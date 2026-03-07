快訊

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

林襄、峮峮席捲WBC！登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平

經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／大隻雞開蹄了 李四川低調跑行程群眾加油聲不斷

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
李四川今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。記者林媛玲／攝影
李四川今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。記者林媛玲／攝影

台北市副市長李四川辭職令10日生效，國民黨11日將徵召李四川參選新北市長，外界擔憂起步太慢，日前李以「大隻雞慢啼」形容自己的布局節奏，強調要先打穩基礎才走得更快更遠。李今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。

2026九合一選舉

中華民國緬甸歸僑協會今午在永和舉辦會員大會暨新春團拜，現場席開52桌，氣氛熱鬧滾滾，李四川今日受邀上台致詞表示，他很高興又回到新北市，過去曾造訪緬甸仰光，也對緬僑非常關心，今天藉此機會感謝過去他在台北縣及新北市服務時，受到在場許多人士支持，也拜託各位年底能讓他回到新北市服務。

李四川更笑說，華新街每年都有舉辦潑水節， 他記得以前潑過4次水了，如果繼續給他支持，這次應該可以潑第5次了，台下僑胞聽到後響起熱烈掌聲。

隨後華僑協會總會理事長林齊國上台致詞也說，川伯對市政及僑政瞭若指掌，所以新北市有李四川真是有福了，而緬僑大多數都居住在新北市，每年都可以潑水，希望川伯不僅可以潑4年還可潑8年。

事實上，李四川決定出戰新北市長選舉後，就已開始利用假日時間低調出席各種活動及春酒行程，由於過去在新北服務，也積極拜會里長們尋求支持，預計在11日待國民黨中央徵召後，將會加速競選節奏。

李四川今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。記者林媛玲／攝影
李四川今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。記者林媛玲／攝影

李四川今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。記者林媛玲／攝影
李四川今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。記者林媛玲／攝影

李四川今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。記者林媛玲／攝影
李四川今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。記者林媛玲／攝影

李四川 永和 新北

延伸閱讀

國民黨新北小雞 憂藍白若被分化 恐綠營得利

李四川胞弟被爆「到工地鬧事」 蘇巧慧提這2人…藍營怒：高階抹黑術

影／將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情

最後一周台北隊...李四川允蔣萬安做一事：北市還是我娘家啦

相關新聞

影／謝父反對選縣長 謝衣鳯：沒有家長願意讓子女承擔這種重任

國民黨彰化縣黨部今天舉辦新春團拜，有意參選彰化縣長的縣黨部主委、立委謝衣鳯針對父親反對她參選縣長回應說，沒有一個家長願意讓子女承擔這種重責大任，但她身為國家栽培的政治人才，她願意承擔這份責任。

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

新北市議會下屆議員席次達六十八席，國民黨新北市黨部昨宣布提名三十八席，力拚過半；民進黨先提三十四席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略。藍白陣營皆稱議員選舉合作較困難，共識是競選時不會互相攻擊。

獨／大隻雞開蹄了 李四川低調跑行程群眾加油聲不斷

台北市副市長李四川辭職令10日生效，國民黨11日將徵召李四川參選新北市長，外界擔憂起步太慢，日前李以「大隻雞慢啼」形容自己的布局節奏，強調要先打穩基礎才走得更快更遠。李今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。

花蓮縣長選舉藍軍陷分裂 鄭麗文：鄉親眼睛是雪亮的

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文強力推薦縣長提名人游淑貞，對於另外兩名無黨籍的參選人魏嘉賢、張峻都是藍軍出身，鄭麗文說，代表國民黨一路走來栽培非常多人才，但相信鄉親眼睛是雪亮的，團結一致一定會贏。

嘉義市長選戰藍白合倒數　白營張啓楷藍營翁壽良積極衝刺拚出線

年底嘉義市長選舉升溫，民進黨提名立委王美惠角逐；藍白合進入關鍵階段，民眾黨提名前立委張啓楷競選動作加快，明天婦女節，張啓楷與東區市議員提名人林昱孜成立聯合服務處；翁壽良設競選服務處、設立大型看板，密集出席各類社團與地方活動，提高曝光度爭取支持。

蔡易餘電台受訪談使用「瘦瘦針」減重 因為這個原因停用

寶島聯播網「新聞放鞭炮」政論節目，昨天主持人周玉蔻專訪民進黨提名嘉義縣長參選人、立委蔡易餘，周玉蔻關心蔡易餘健康與體重管理問題，提及近來熱門「瘦瘦針」。蔡易餘坦言，過去在醫師建議下嘗試施打，但身體出現過敏反應，施打部位紅腫發癢，因此決定不再施打。他笑說，或許是身體在「抗拒外力」，最後還是選擇用自然方式調整生活與健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。