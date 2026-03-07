花蓮縣長選舉藍軍陷分裂 鄭麗文：鄉親眼睛是雪亮的

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文強力推薦縣長提名人游淑貞，對於另外兩名無黨籍的參選人魏嘉賢、張峻都是藍軍出身，鄭麗文說，代表國民黨一路走來栽培非常多人才，但相信鄉親眼睛是雪亮的，團結一致一定會贏。

下屆花蓮縣長選戰，無黨籍的縣議員魏嘉賢已經宣布參選，國民黨中常會4日提名初選民調勝出的吉安鄉長游淑貞，另外議長張峻預計下周宣布，魏、張都已退出國民黨，現為無黨籍。

縣黨部今天舉辦新春團拜，鄭麗文約上午10時抵達，與副議長徐雪玉及多位黨籍議員、鄉鎮首長及滿場支持者熱烈互動，游淑貞約晚了15分鐘，立委傅崐萁及縣長徐榛蔚夫妻則在10時40分，鄭麗文致詞後的活動尾聲到場。

鄭麗文致詞時盛讚游淑貞從政20年，從最基層的鄉民代表、縣議會，再成為吉安鄉長，一步一腳印非常踏實，經過完整歷練，接地氣、照顧弱勢也重視兒童教育，帶著被鄉民高度肯定的政績，要問鼎縣長。

鄭麗文表示，最近國民黨只要提名強棒、形象好的，民進黨網軍側翼馬上出籠，各種造謠抹黑，游淑貞和宜蘭的吳宗憲是如此，這也代表提名的人實力很強。

她還說，這次選花蓮縣長的都是藍軍出身，表示國民黨一路走來栽培非常多的人才，相信鄉親的眼睛是雪亮的，年底這張選票，希望從花蓮縣黨部出發，國民黨上下一心，團結一致，跟游淑貞站在一起、並肩作戰，相信游淑貞一定能高票進入縣府，當選花蓮縣長。

游淑貞致詞時也說，相信中國國民黨不管多少黨員同志離家出走，還是依然能夠團結一致，守住花蓮的藍天。

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文（中）與黨員同志拱手互道新春快樂。記者王燕華／攝影