快訊

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

林襄、峮峮席捲WBC！登日媒「版面超大」輾壓大谷翔平

經典賽「費仔」滿貫砲賴總統秒發文 網酸：別蹭 快叫綠委回立院上班

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮縣長選舉藍軍陷分裂 鄭麗文：鄉親眼睛是雪亮的

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文（左）籲鄉親支持縣長候選人游淑貞。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文（左）籲鄉親支持縣長候選人游淑貞。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文強力推薦縣長提名人游淑貞，對於另外兩名無黨籍的參選人魏嘉賢、張峻都是藍軍出身，鄭麗文說，代表國民黨一路走來栽培非常多人才，但相信鄉親眼睛是雪亮的，團結一致一定會贏。

2026九合一選舉

下屆花蓮縣長選戰，無黨籍的縣議員魏嘉賢已經宣布參選，國民黨中常會4日提名初選民調勝出的吉安鄉長游淑貞，另外議長張峻預計下周宣布，魏、張都已退出國民黨，現為無黨籍。

縣黨部今天舉辦新春團拜，鄭麗文約上午10時抵達，與副議長徐雪玉及多位黨籍議員、鄉鎮首長及滿場支持者熱烈互動，游淑貞約晚了15分鐘，立委傅崐萁及縣長徐榛蔚夫妻則在10時40分，鄭麗文致詞後的活動尾聲到場。

鄭麗文致詞時盛讚游淑貞從政20年，從最基層的鄉民代表、縣議會，再成為吉安鄉長，一步一腳印非常踏實，經過完整歷練，接地氣、照顧弱勢也重視兒童教育，帶著被鄉民高度肯定的政績，要問鼎縣長。

鄭麗文表示，最近國民黨只要提名強棒、形象好的，民進黨網軍側翼馬上出籠，各種造謠抹黑，游淑貞和宜蘭的吳宗憲是如此，這也代表提名的人實力很強。

她還說，這次選花蓮縣長的都是藍軍出身，表示國民黨一路走來栽培非常多的人才，相信鄉親的眼睛是雪亮的，年底這張選票，希望從花蓮縣黨部出發，國民黨上下一心，團結一致，跟游淑貞站在一起、並肩作戰，相信游淑貞一定能高票進入縣府，當選花蓮縣長。

游淑貞致詞時也說，相信中國國民黨不管多少黨員同志離家出走，還是依然能夠團結一致，守住花蓮的藍天。

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文（中）與黨員同志拱手互道新春快樂。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文（中）與黨員同志拱手互道新春快樂。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文（中）與立委傅崐萁（右二）、縣長徐榛蔚（右）、下屆縣長提名人游淑貞（左二）等人高呼國民黨加油。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文（中）與立委傅崐萁（右二）、縣長徐榛蔚（右）、下屆縣長提名人游淑貞（左二）等人高呼國民黨加油。記者王燕華／攝影

徐榛蔚 傅崐萁 國民黨 鄭麗文

延伸閱讀

苗栗／藍團拜喊全壘打 綠議員黨內登記

觀察站／鐵藍票倉 埋內鬥隱憂

縣市長提名 鄭麗文讚3女將戰力爆表

鄭麗文：團結+藍白合 宜蘭沒輸的理由

相關新聞

影／謝父反對選縣長 謝衣鳯：沒有家長願意讓子女承擔這種重任

國民黨彰化縣黨部今天舉辦新春團拜，有意參選彰化縣長的縣黨部主委、立委謝衣鳯針對父親反對她參選縣長回應說，沒有一個家長願意讓子女承擔這種重責大任，但她身為國家栽培的政治人才，她願意承擔這份責任。

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

新北市議會下屆議員席次達六十八席，國民黨新北市黨部昨宣布提名三十八席，力拚過半；民進黨先提三十四席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略。藍白陣營皆稱議員選舉合作較困難，共識是競選時不會互相攻擊。

獨／大隻雞開蹄了 李四川低調跑行程群眾加油聲不斷

台北市副市長李四川辭職令10日生效，國民黨11日將徵召李四川參選新北市長，外界擔憂起步太慢，日前李以「大隻雞慢啼」形容自己的布局節奏，強調要先打穩基礎才走得更快更遠。李今趁假日低調前往永和出席中華民國緬甸歸僑協會新春團拜活動，現場受到群眾熱情支持，加油凍蒜聲不斷。

花蓮縣長選舉藍軍陷分裂 鄭麗文：鄉親眼睛是雪亮的

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文強力推薦縣長提名人游淑貞，對於另外兩名無黨籍的參選人魏嘉賢、張峻都是藍軍出身，鄭麗文說，代表國民黨一路走來栽培非常多人才，但相信鄉親眼睛是雪亮的，團結一致一定會贏。

嘉義市長選戰藍白合倒數　白營張啓楷藍營翁壽良積極衝刺拚出線

年底嘉義市長選舉升溫，民進黨提名立委王美惠角逐；藍白合進入關鍵階段，民眾黨提名前立委張啓楷競選動作加快，明天婦女節，張啓楷與東區市議員提名人林昱孜成立聯合服務處；翁壽良設競選服務處、設立大型看板，密集出席各類社團與地方活動，提高曝光度爭取支持。

蔡易餘電台受訪談使用「瘦瘦針」減重 因為這個原因停用

寶島聯播網「新聞放鞭炮」政論節目，昨天主持人周玉蔻專訪民進黨提名嘉義縣長參選人、立委蔡易餘，周玉蔻關心蔡易餘健康與體重管理問題，提及近來熱門「瘦瘦針」。蔡易餘坦言，過去在醫師建議下嘗試施打，但身體出現過敏反應，施打部位紅腫發癢，因此決定不再施打。他笑說，或許是身體在「抗拒外力」，最後還是選擇用自然方式調整生活與健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。