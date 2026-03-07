影／謝父反對選縣長 謝衣鳯：沒有家長願意讓子女承擔這種重任

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
國民黨彰化縣黨部今天舉辦新春團拜，有意參選彰化縣長的縣黨部主委謝衣鳯（前右3）、彰化工策會總幹事洪榮章（左2）與縣府參議柯呈枋（右1 ）都喊出要團結贏得勝選。記者林宛諭／攝影
國民黨彰化縣黨部今天舉辦新春團拜，有意參選彰化縣長的縣黨部主委、立委謝衣鳯針對父親反對她參選縣長回應說，沒有一個家長願意讓子女承擔這種重責大任，但她身為國家栽培的政治人才，她願意承擔這份責任。

國民黨彰化縣黨部今天在溪湖鎮黨部中山堂舉辦新春團拜，中央黨部副秘書長兼組發會主委李哲華、黨部主委謝衣鳯、彰化縣長王惠美與另二名爭取參選彰化縣長的前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，前副縣長、現任縣府參議柯呈枋及各黨公職人員均與會。

謝衣鳯說，今天的新春團拜就算是啟動年底大選動員令，是縣長、鄉鎮市長、議員等提名作業的起點，希望能在九合一大選贏得勝選，她也重申她要參選縣長，並說「期待議長能繼續由國民黨人選擔任」。

謝衣鳯接受媒體採訪時說，縣長提名人選會按黨內初選機制，包括協調性民調或初選民調，會再討論看最後採取哪樣方式，當然大家都希望人選快出來。她也證實黨內已有做相關民調，目前有幾份民調的確顯示她是領先，會再和其他參選人再討論，一定以黨內民主和程序來進行。

至於謝父說謝家人不參選縣長，謝衣鳯則說，沒有家長願意讓子女承擔這種重責大任，只希望子女平安健康，但她身為國家栽培的政治人才，雖感謝家庭對她的養育之恩，但對民眾的支持她也感念在心，她希望能讓彰化愈來愈好，願意承擔這份責任。她也回應媒體說議長弟弟謝典林一直都未被黨內列為縣長人選，且他自己現在也以爭取連任議長為優先。

柯呈枋說，不論是團隊內部所做的民調，或坊間各方公布數據，他與謝衣鳳委員的差距都在誤差範圍內，這也代表兩人都具有競爭力、能夠為國民黨贏得選戰的人選，他對自己一直保持信心，參選到底的決心不會改變，也呼籲黨中央能盡快啟動黨內民主機制，透過公開、公平程序，讓支持者有所依循，讓基層能夠早日整隊、團結向前。

洪榮章說，他一定以大局為重，要團結，中央操盤就是要勝選，全權讓中央處理，中央要他承擔責任，他會承擔責任，中央若覺得有人比他更適合，他也會尊重，這就是團結，若不團結誰選都一樣，不管黨中央做什麼決定，都全力支持，目標就是要贏得勝選。

中央黨部副秘書長兼組發會主委李哲華表示，都有與3名縣長參選人充分交換過意見，他們3人無論誰出線參選大家都有信心，一定會盡速推出最有勝選的人選，也要縣黨部盡速成立提名小組開始作業鄉鎮長、縣議員等民代的提名作業。

國民黨彰化縣黨部今天舉辦新春團拜，有意參選彰化縣長的縣黨部主委謝衣鳯（右1）、與縣府參議柯呈枋（左1）都喊出要團結贏得勝選。記者林宛諭／攝影
國民黨彰化縣黨部今天舉辦新春團拜，有意參選彰化縣長的縣黨部主委謝衣鳯（右3）、彰化工策會總幹事洪榮章（右1）與縣府參議柯呈枋（左1）都喊出要團結贏得勝選。記者林宛諭／攝影
對於謝父說謝家人不參選縣長，謝衣鳯今天說，沒有家長願意讓子女承擔這種重責大任，但她願意承擔這份責任。記者林宛諭／攝影
