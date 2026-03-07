嘉義市長選戰藍白合倒數　白營張啓楷藍營翁壽良積極衝刺拚出線

年底嘉義市長選舉升溫，民進黨提名立委王美惠角逐；藍白合進入關鍵階段，民眾黨提名前立委張啓楷競選動作加快，明天婦女節，張啓楷與東區市議員提名人林昱孜成立聯合服務處；翁壽良設競選服務處、設立大型看板，密集出席各類社團與地方活動，提高曝光度爭取支持。

國民黨主席鄭麗文2月26日參加嘉市新春團拜，宣布徵召醫師翁壽良代表藍營出征。國民黨預計11日中常委會完成徵召程序，與民眾黨展開協商，透過民調或其他方式整合，目標3月底前整合。面對國民黨推出翁壽良，張啓楷表示，翁壽良是值得尊敬的對手，如果未來藍白整合採取電話民調，將是君子之爭，希望在公平、公正的機制下，由市民決定最終代表藍白陣營人選。

張啓楷指出，他畢業於嘉義高中、台大政治研究所碩士，過去擔任記者與電視節目主持人，長期關注公共政策與城市發展議題。若有機會為市民服務，將招商引資，吸引企業投資嘉義，創造更多就業機會，讓年輕人能夠返鄉發展、安居成家。張啓楷頻繁參與地方活動，包括各宮廟慶典、工商團體春酒以及夜市促銷活動等，透過與民眾近距離互動，提高曝光度並爭取選民支持。

代表國民黨出戰的翁壽良，同樣積極地方經營，他長期在嘉義醫界服務，曾投入立委選舉，具知名度。他強調，延續市長黃敏惠施政路線，持續推動城市建設與發展。

翁壽良強調，待藍白整合遊戲規則確定後，將全力以赴迎戰選戰。2月26日國民黨新春團拜，黨主席鄭麗文宣布徵召翁壽良，當時市長黃敏惠未到場，引發外界揣測。據了解，活動結束，黃敏惠前往鈺通飯店，與鄭麗文、翁壽良、黨部主委蔡明顯及藍營律師團聚會，被解讀為展現團結氣氛，打破不利於整合傳言。

