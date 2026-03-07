快訊

嘉義市長選戰藍白合倒數　白營張啓楷藍營翁壽良積極衝刺拚出線

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
民眾黨提名嘉市長參選人、前立委張啓楷競選動作加快，明天婦女節，張啓楷與東區市議員提名人林昱孜成立聯合服務處。圖／民眾黨嘉義市黨部提供

年底嘉義市長選舉升溫，民進黨提名立委王美惠角逐；藍白合進入關鍵階段，民眾黨提名前立委張啓楷競選動作加快，明天婦女節，張啓楷與東區市議員提名人林昱孜成立聯合服務處；翁壽良設競選服務處、設立大型看板，密集出席各類社團與地方活動，提高曝光度爭取支持。

國民黨主席鄭麗文2月26日參加嘉市新春團拜，宣布徵召醫師翁壽良代表藍營出征。國民黨預計11日中常委會完成徵召程序，與民眾黨展開協商，透過民調或其他方式整合，目標3月底前整合。面對國民黨推出翁壽良，張啓楷表示，翁壽良是值得尊敬的對手，如果未來藍白整合採取電話民調，將是君子之爭，希望在公平、公正的機制下，由市民決定最終代表藍白陣營人選。

張啓楷指出，他畢業於嘉義高中、台大政治研究所碩士，過去擔任記者與電視節目主持人，長期關注公共政策與城市發展議題。若有機會為市民服務，將招商引資，吸引企業投資嘉義，創造更多就業機會，讓年輕人能夠返鄉發展、安居成家。張啓楷頻繁參與地方活動，包括各宮廟慶典、工商團體春酒以及夜市促銷活動等，透過與民眾近距離互動，提高曝光度並爭取選民支持。

代表國民黨出戰的翁壽良，同樣積極地方經營，他長期在嘉義醫界服務，曾投入立委選舉，具知名度。他強調，延續市長黃敏惠施政路線，持續推動城市建設與發展。

翁壽良強調，待藍白整合遊戲規則確定後，將全力以赴迎戰選戰。2月26日國民黨新春團拜，黨主席鄭麗文宣布徵召翁壽良，當時市長黃敏惠未到場，引發外界揣測。據了解，活動結束，黃敏惠前往鈺通飯店，與鄭麗文、翁壽良、黨部主委蔡明顯及藍營律師團聚會，被解讀為展現團結氣氛，打破不利於整合傳言。

相關新聞

影／謝父反對選縣長 謝衣鳯：沒有家長願意讓子女承擔這種重任

國民黨彰化縣黨部今天舉辦新春團拜，有意參選彰化縣長的縣黨部主委、立委謝衣鳯針對父親反對她參選縣長回應說，沒有一個家長願意讓子女承擔這種重責大任，但她身為國家栽培的政治人才，她願意承擔這份責任。

蔡易餘電台受訪談使用「瘦瘦針」減重 因為這個原因停用

寶島聯播網「新聞放鞭炮」政論節目，昨天主持人周玉蔻專訪民進黨提名嘉義縣長參選人、立委蔡易餘，周玉蔻關心蔡易餘健康與體重管理問題，提及近來熱門「瘦瘦針」。蔡易餘坦言，過去在醫師建議下嘗試施打，但身體出現過敏反應，施打部位紅腫發癢，因此決定不再施打。他笑說，或許是身體在「抗拒外力」，最後還是選擇用自然方式調整生活與健康。

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

新北市議會下屆議員席次達六十八席，國民黨新北市黨部昨宣布提名三十八席，力拚過半；民進黨先提三十四席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略。藍白陣營皆稱議員選舉合作較困難，共識是競選時不會互相攻擊。

花蓮縣長選舉藍軍陷分裂 鄭麗文：鄉親眼睛是雪亮的

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，黨主席鄭麗文強力推薦縣長提名人游淑貞，對於另外兩名無黨籍的參選人魏嘉賢、張峻都是藍軍出身，鄭麗文說，代表國民黨一路走來栽培非常多人才，但相信鄉親眼睛是雪亮的，團結一致一定會贏。

嘉義市長選戰藍白合倒數　白營張啓楷藍營翁壽良積極衝刺拚出線

年底嘉義市長選舉升溫，民進黨提名立委王美惠角逐；藍白合進入關鍵階段，民眾黨提名前立委張啓楷競選動作加快，明天婦女節，張啓楷與東區市議員提名人林昱孜成立聯合服務處；翁壽良設競選服務處、設立大型看板，密集出席各類社團與地方活動，提高曝光度爭取支持。

國民黨新北小雞 憂藍白若被分化 恐綠營得利

二○二六年地方大選腳步逼近，全台最大票倉新北市成各黨兵家必爭之地，台北市副市長李四川將在下周三獲國民黨中央徵召投入新北市長選戰。「川伯」成新北市藍營母雞，面對民眾黨至少要選上三席成立黨團目標，藍營小雞認為國民黨提名太過樂觀，更憂心藍白被分化挑撥，最終讓綠營漁翁得利。

