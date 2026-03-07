蔡易餘電台受訪談使用「瘦瘦針」減重 因為這個原因停用

寶島聯播網「新聞放鞭炮」政論節目，昨天主持人周玉蔻專訪民進黨提名嘉義縣長參選人、立委蔡易餘，周玉蔻關心蔡易餘健康與體重管理問題，提及近來熱門「瘦瘦針」。蔡易餘坦言，過去在醫師建議下嘗試施打，但身體出現過敏反應，施打部位紅腫發癢，因此決定不再施打。他笑說，或許是身體在「抗拒外力」，最後還是選擇用自然方式調整生活與健康。

蔡易餘分享投入選戰後生活改變。他表示，過去擔任立委應酬較多，常忙到深夜，選縣長後調整作息，盡量傍晚回家、早點休息，讓身體與精神狀況明顯改善。他強調，健康是長期從政重要基礎，希望以更好的狀態投入地方服務。

談到選戰布局，蔡易餘表示，即使外界評估民進黨在嘉縣勝算不低，仍不能掉以輕心，必須全力爭取每張選票。他指出，地方選舉與立委席次往往相互牽動，一旦立委成功轉戰地方首長，未來也將面臨補選問題，因此政黨整體布局必須審慎規畫。

節目也談及嘉義政壇人物與地方發展議題。蔡易餘分析，縣長翁章梁從政歷程相當特別，過去未擔任議員或立委，而是從行政體系歷練，先後在地方政府與中央農政單位服務，累積多年行政經驗後再投入選舉。這樣的背景，讓他的施政風格偏向務實穩健。

至於外界長期討論嘉縣市合併議題，蔡易餘持保留態度。嘉縣市合併議題和過去新竹縣市合併不同，後者合併升格直轄市，增加財源，他指出，如果只是單純縣市合併沒有升格為直轄市，對地方整體發展意義有限。目前嘉縣市人口合計約70多萬，距離升格門檻仍有差距。他強調，若合併後資源過度集中市區，反而可能讓縣區與偏鄉發展受到影響。嘉義幅員遼闊，許多鄉鎮仍需要更多基礎建設與產業發展機會，因此未來政策更應著重區域均衡與偏鄉照顧。