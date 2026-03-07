聽新聞
基隆市安樂區議員選舉 綠營5搶3 初選出爐

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
民進黨基隆安樂區初選民調，新人前市長林右昌秘書黃永翔出線。記者游明煌／攝影
民進黨基隆安樂區初選民調，新人前市長林右昌秘書黃永翔出線。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市議員首波公布提名七人，其中，安樂區五人搶三名額戰況激烈，昨公布三家民調結果，現任議員張之豪、吳驊珈及新人前市長林右昌秘書黃永翔三人出線。

民進黨基隆市黨部昨公布典通、循證、趨勢三家民調結果，總和取平均前三名，依序為張之豪、黃永翔、吳驊珈，第四、第五名為基隆市棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹。

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，全市共要提名十五人，首波七人加安樂區三人已十人，其餘中正區二席、仁愛區、七堵區以及山地原住民等各一席，正積極徵詢地方人士意見，盡快徵召最好人選，與市長參選人議長童子瑋一起打贏年底的選戰。

黃永翔勝出後表示，感謝黨內競爭同志君子之爭，初選只是過程，如何團結勝選才是目標，民進黨提名三席要全上靠大家團結努力。劉韋巡說，結果不如期待，會沉澱一下，但守護家鄉的心不會停下來。

安樂區有七席議員，民進黨現任洪森永因健康因素不參選，力保三席；原國民黨林沛祥轉戰立委當選後留空缺，提名將以現任優先，秦鉦、俞叁發、鄭愷玲都拚連任，新人前市府副發言人張家馨爭取提名，拚四席全上；民眾黨提名李文耀插旗，藍白各自努力。

