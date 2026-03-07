聽新聞
0:00 / 0:00
基隆市安樂區議員選舉 綠營5搶3 初選出爐
民進黨基隆市議員首波公布提名七人，其中，安樂區五人搶三名額戰況激烈，昨公布三家民調結果，現任議員張之豪、吳驊珈及新人前市長林右昌秘書黃永翔三人出線。
2026九合一選舉
民進黨基隆市黨部昨公布典通、循證、趨勢三家民調結果，總和取平均前三名，依序為張之豪、黃永翔、吳驊珈，第四、第五名為基隆市棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹。
民進黨基隆市黨部主委林明智表示，全市共要提名十五人，首波七人加安樂區三人已十人，其餘中正區二席、仁愛區、七堵區以及山地原住民等各一席，正積極徵詢地方人士意見，盡快徵召最好人選，與市長參選人議長童子瑋一起打贏年底的選戰。
黃永翔勝出後表示，感謝黨內競爭同志君子之爭，初選只是過程，如何團結勝選才是目標，民進黨提名三席要全上靠大家團結努力。劉韋巡說，結果不如期待，會沉澱一下，但守護家鄉的心不會停下來。
安樂區有七席議員，民進黨現任洪森永因健康因素不參選，力保三席；原國民黨林沛祥轉戰立委當選後留空缺，提名將以現任優先，秦鉦、俞叁發、鄭愷玲都拚連任，新人前市府副發言人張家馨爭取提名，拚四席全上；民眾黨提名李文耀插旗，藍白各自努力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。