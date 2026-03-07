聽新聞
國民黨新北小雞 憂藍白若被分化 恐綠營得利

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀／新北報導
2026議員選舉各黨陸續開跑，國民黨新北市黨部今張貼公告將提名38席拚過半。圖／國民黨新北市黨部提供
2026議員選舉各黨陸續開跑，國民黨新北市黨部今張貼公告將提名38席拚過半。圖／國民黨新北市黨部提供

二○二六年地方大選腳步逼近，全台最大票倉新北市成各黨兵家必爭之地，台北市副市長李四川將在下周三獲國民黨中央徵召投入新北市長選戰。「川伯」成新北市藍營母雞，面對民眾黨至少要選上三席成立黨團目標，藍營小雞認為國民黨提名太過樂觀，更憂心藍白被分化挑撥，最終讓綠營漁翁得利。

國民黨新北市黨部書記長陳儀君表示，國民黨現任議員雖然採優先提名，但擔心黨部提名太過樂觀，加上民眾黨也不讓，之後變成同黨搶票，如大新店選區提四席，現在有三席拚連任，另兩位新人爭取出線，擔心提名太過樂觀。

目前民眾黨在新店等選區也還在物色人選參戰，同為新店選區的國民黨議員黃心華也憂心指，藍白合作在議員選戰操作難度高，「那個動態平衡會讓選戰過程充滿變數」，後續若變黨內搶票，萬一衝高席次不成，恐造成遺珠之憾。

國民黨新北市議員江怡臻說，國民黨提名三十八席期盼能拚單獨過半，延續執政優勢，藍白合作最大基礎就是不能讓綠營漁翁得利，被分化挑撥成功，由於各地方及選區狀況不同，藍白在實際執行上很難一套準則適用。

民眾黨新北市議員陳世軒說，民眾黨的人選都已在地方耕耘一段時間，每個人都勤跑基層，每個政黨都會有自己的目標，競爭也是民主常態，民眾黨有自己的步調，不會受到國民黨的布局影響，會努力證明自己是最好的選擇，爭取市民認同，力拚成立黨團，成為議會監督制衡的力量。

