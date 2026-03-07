新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

新北市議會下屆議員席次達六十八席，國民黨新北市黨部昨宣布提名三十八席，力拚過半；民進黨先提三十四席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略。藍白陣營皆稱議員選舉合作較困難，共識是競選時不會互相攻擊。

本屆新北議員共六十六席，因應人口變化，第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）減一席剩九席，第二選舉區（五股、泰山、林口區）增一席至五席，另山地及平地原住民各增一席，總席次六十八席。國民黨昨宣布議員領表時間為三月十、十一日，登記時間十日至十二日。

其中第五選區因葉元之在二○二四當選立委空缺一席，國民黨仍提五席；至於民進黨初選也有滿額五人登記；另民眾黨有一人參選，戰況激烈。第七區藍營資深市議員連斐璠無意再選，想接棒的新秀多；第十一區也因廖先翔選上立委，新秀多人爭取。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，整體提名策略比照本屆，只要有適當且實力強勁人選就提，無適當人選才會考慮與民眾黨合作，藍白還是各自努力。

民眾黨新北黨部主委周台竹說，議員選區原則是「兄弟登山各自努力」，合作較難。他說，目前大選區採取保守態度，每選區只提名一席，要讓也困難，國民黨家大業大，想選的人多，協調相對困難。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，依照民進黨中執會決議，平地及山地原住民席次提名時程另由黨中央公告，新北將力拚市長選票過半、議員全壘打。

民眾黨新北市長參選人黃國昌與新北議員參選人陳語倢(由左至右)、林子宇、陳怡君合體出席記者會。圖／聯合報系資料照片