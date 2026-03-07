聽新聞
0:00 / 0:00

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀／新北報導
李四川(左四)將代表國民黨征戰新北市長選舉，現已出現在新北地方活動，扮演藍營母雞拉抬議員聲勢。記者葉德正／攝影
李四川(左四)將代表國民黨征戰新北市長選舉，現已出現在新北地方活動，扮演藍營母雞拉抬議員聲勢。記者葉德正／攝影

新北市議會下屆議員席次達六十八席，國民黨新北市黨部昨宣布提名三十八席，力拚過半；民進黨先提三十四席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略。藍白陣營皆稱議員選舉合作較困難，共識是競選時不會互相攻擊。

2026九合一選舉

本屆新北議員共六十六席，因應人口變化，第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）減一席剩九席，第二選舉區（五股、泰山、林口區）增一席至五席，另山地及平地原住民各增一席，總席次六十八席。國民黨昨宣布議員領表時間為三月十、十一日，登記時間十日至十二日。

其中第五選區因葉元之在二○二四當選立委空缺一席，國民黨仍提五席；至於民進黨初選也有滿額五人登記；另民眾黨有一人參選，戰況激烈。第七區藍營資深市議員連斐璠無意再選，想接棒的新秀多；第十一區也因廖先翔選上立委，新秀多人爭取。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，整體提名策略比照本屆，只要有適當且實力強勁人選就提，無適當人選才會考慮與民眾黨合作，藍白還是各自努力。

民眾黨新北黨部主委周台竹說，議員選區原則是「兄弟登山各自努力」，合作較難。他說，目前大選區採取保守態度，每選區只提名一席，要讓也困難，國民黨家大業大，想選的人多，協調相對困難。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，依照民進黨中執會決議，平地及山地原住民席次提名時程另由黨中央公告，新北將力拚市長選票過半、議員全壘打。

民眾黨新北市長參選人黃國昌與新北議員參選人陳語倢(由左至右)、林子宇、陳怡君合體出席記者會。圖／聯合報系資料照片
民眾黨新北市長參選人黃國昌與新北議員參選人陳語倢(由左至右)、林子宇、陳怡君合體出席記者會。圖／聯合報系資料照片

民進黨新北市長參選人蘇巧慧(左二)已勤跑基層，也扮演議員母雞角色拉抬議員選舉。圖／ 蘇巧慧辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧(左二)已勤跑基層，也扮演議員母雞角色拉抬議員選舉。圖／ 蘇巧慧辦公室提供

黃志雄 葉元之 國民黨

延伸閱讀

台中政壇「熱鬧3月底」！盧秀燕歸國 藍敲定市長、綠白確定議員

現任黃彥毓爆冷落敗！綠營高雄前鎮小港區議員初選 2新人出線

綠高雄議員初選 第6選區2人出線

綠營高雄林園大寮議員初選 3人出線拚與藍營6搶4

相關新聞

再添變數！藍營斗六市長初選機制無共識 「他」1舉動讓協商破局

國民黨雲林縣斗六市長初選提名機制爆發爭議，原先三強協調未果，今情勢再添變數。國民黨中央組發會主委李哲華今南下雲林協調，主張「3成黨員投票、7成民調」的斗六市代會副主席黃尤美，及主張改採全民調的縣議員賴淑娞、林岳璋均出席會議，但協商未達共識。未料下午支持黃尤美的斗六市民代表陳品宏突然完成登記參選，上午三人協商形同破局。

新北議員選情 藍營提38席 力拚過半

新北市議會下屆議員席次達六十八席，國民黨新北市黨部昨宣布提名三十八席，力拚過半；民進黨先提三十四席；民眾黨目前傾向維持一區提一席策略。藍白陣營皆稱議員選舉合作較困難，共識是競選時不會互相攻擊。

國民黨新北小雞 憂藍白若被分化 恐綠營得利

二○二六年地方大選腳步逼近，全台最大票倉新北市成各黨兵家必爭之地，台北市副市長李四川將在下周三獲國民黨中央徵召投入新北市長選戰。「川伯」成新北市藍營母雞，面對民眾黨至少要選上三席成立黨團目標，藍營小雞認為國民黨提名太過樂觀，更憂心藍白被分化挑撥，最終讓綠營漁翁得利。

基隆市安樂區議員選舉 綠營5搶3 初選出爐

民進黨基隆市議員首波公布提名七人，其中，安樂區五人搶三名額戰況激烈，昨公布三家民調結果，現任議員張之豪、吳驊珈及新人前市長林右昌秘書黃永翔三人出線。

綠高雄鳳山初選 湧言會新人出線

民進黨高雄市議員第九選區（鳳山）初選六搶五，民調結果昨出爐，三名現任議員順利過關，將拚連任；捲土重來爭取參選的蘇致榮、鄧巧佩也擠進提名之列，僅最年輕的善美里長張育臺落馬。

潁川堂陳氏春祭宗親整合？ 陳福海肯定陳玉珍立院表現

金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，來自全縣各地「十三陳」宗親代表逾500人齊聚一堂，緬懷祖德、慎終追遠。金門縣長陳福海、立法委員陳玉珍也到場參與祭典並向祖先致敬，場面隆重熱絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。