聽新聞
0:00 / 0:00

綠高雄鳳山初選 湧言會新人出線

聯合報／ 記者郭韋綺陳雅玲／連線報導

民進黨高雄市議員第九選區（鳳山）初選六搶五，民調結果昨出爐，三名現任議員順利過關，將拚連任；捲土重來爭取參選的蘇致榮、鄧巧佩也擠進提名之列，僅最年輕的善美里長張育臺落馬。

2026九合一選舉

民進黨高雄市議員初選，十一個選區共四十二人爭取卅四席提名機會，其中五個選區走民調機制，壓軸登場的第九選區含一席女性保障名額共提名五席，現任三人林智鴻、張漢忠及陳慧文，民調分居前三名，篤定提名。跨區參選的鄧巧珮排第四，本屆「落選頭」蘇致榮第五。

湧言會新人鄧巧佩為立委黃捷幕僚，此次爭取在黃捷竄起的鳳山區參選，如願拿到參選門票。

政二代的蘇致榮，父親蘇炎城曾任多屆議員，本屆參選議員高票落選，這次盼能順利接棒，繼續為鄉親服務。

鳳山區應選八席，本屆國民黨占五席，民進黨三席。民進黨下屆提名拉到五席一度引發黨內雜音，其中蘇致榮一再建議保守提名，避免形成自己人打自己人。民調結果，三名現任議員支持度差距僅約一至二個百分點，顯見競爭激烈。

備戰年底基層選舉，民進黨雲林縣黨部昨公布首波縣議員提名名單。第四選區（西螺、二崙、崙背）原本四搶三，在縣黨部主委劉建國協調下，周志鵬以「大局為重」宣布退出，化解黨內初選內耗。

最終提名名單為：第一選區江文登、林群力、廖郁賢；第二選區高明達、張庭綺；第三選區林文彬、李明明；第四選區李泓儀、洪如萍、王裔迪；第五選區蔡永順、郭佩瑄；第六選區蔡岳儒。劉建國表示，年底選戰將以團結為核心，力拚翻轉雲林。

民進黨 劉建國 高雄市 湧言會 雲林 初選

延伸閱讀

台中政壇「熱鬧3月底」！盧秀燕歸國 藍敲定市長、綠白確定議員

現任黃彥毓爆冷落敗！綠營高雄前鎮小港區議員初選 2新人出線

綠高雄議員初選 第6選區2人出線

綠營高雄林園大寮議員初選 3人出線拚與藍營6搶4

相關新聞

再添變數！藍營斗六市長初選機制無共識 「他」1舉動讓協商破局

國民黨雲林縣斗六市長初選提名機制爆發爭議，原先三強協調未果，今情勢再添變數。國民黨中央組發會主委李哲華今南下雲林協調，主張「3成黨員投票、7成民調」的斗六市代會副主席黃尤美，及主張改採全民調的縣議員賴淑娞、林岳璋均出席會議，但協商未達共識。未料下午支持黃尤美的斗六市民代表陳品宏突然完成登記參選，上午三人協商形同破局。

基隆市安樂區議員選舉 綠營5搶3 初選出爐

民進黨基隆市議員首波公布提名七人，其中，安樂區五人搶三名額戰況激烈，昨公布三家民調結果，現任議員張之豪、吳驊珈及新人前市長林右昌秘書黃永翔三人出線。

綠高雄鳳山初選 湧言會新人出線

民進黨高雄市議員第九選區（鳳山）初選六搶五，民調結果昨出爐，三名現任議員順利過關，將拚連任；捲土重來爭取參選的蘇致榮、鄧巧佩也擠進提名之列，僅最年輕的善美里長張育臺落馬。

潁川堂陳氏春祭宗親整合？ 陳福海肯定陳玉珍立院表現

金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，來自全縣各地「十三陳」宗親代表逾500人齊聚一堂，緬懷祖德、慎終追遠。金門縣長陳福海、立法委員陳玉珍也到場參與祭典並向祖先致敬，場面隆重熱絡。

綠營雲林議員提名公布 西螺區4搶3僵局化解

備戰年底基層選舉，民進黨雲林縣黨部今公布首波縣議員提名名單。最受關注的第四選區（西螺、二崙、崙背）因登記人數超額，陷入四搶三僵局，最終在縣長參選人、現任黨部主委劉建國協調下，登記人周志鵬以「大局為重」宣布退出，成功化解黨內初選內耗風險。

台中政壇「熱鬧3月底」！盧秀燕歸國 藍敲定市長、綠白確定議員

台中政壇3月底將迎來一波高潮，市長盧秀燕訪美歸國後，國民黨「姐弟之爭」預計3月最後一周執行不公開民調，決定最後由立法院副院長江啟臣還是立委楊瓊瓔出馬參選市長，此外民進黨市議員提名有3個選區超額登記，民眾黨則是北屯區議員二搶一，都將在3月底民調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。