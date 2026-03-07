綠高雄鳳山初選 湧言會新人出線

民進黨高雄市議員第九選區（鳳山）初選六搶五，民調結果昨出爐，三名現任議員順利過關，將拚連任；捲土重來爭取參選的蘇致榮、鄧巧佩也擠進提名之列，僅最年輕的善美里長張育臺落馬。

民進黨高雄市議員初選，十一個選區共四十二人爭取卅四席提名機會，其中五個選區走民調機制，壓軸登場的第九選區含一席女性保障名額共提名五席，現任三人林智鴻、張漢忠及陳慧文，民調分居前三名，篤定提名。跨區參選的鄧巧珮排第四，本屆「落選頭」蘇致榮第五。

湧言會新人鄧巧佩為立委黃捷幕僚，此次爭取在黃捷竄起的鳳山區參選，如願拿到參選門票。

政二代的蘇致榮，父親蘇炎城曾任多屆議員，本屆參選議員高票落選，這次盼能順利接棒，繼續為鄉親服務。

鳳山區應選八席，本屆國民黨占五席，民進黨三席。民進黨下屆提名拉到五席一度引發黨內雜音，其中蘇致榮一再建議保守提名，避免形成自己人打自己人。民調結果，三名現任議員支持度差距僅約一至二個百分點，顯見競爭激烈。

備戰年底基層選舉，民進黨雲林縣黨部昨公布首波縣議員提名名單。第四選區（西螺、二崙、崙背）原本四搶三，在縣黨部主委劉建國協調下，周志鵬以「大局為重」宣布退出，化解黨內初選內耗。

最終提名名單為：第一選區江文登、林群力、廖郁賢；第二選區高明達、張庭綺；第三選區林文彬、李明明；第四選區李泓儀、洪如萍、王裔迪；第五選區蔡永順、郭佩瑄；第六選區蔡岳儒。劉建國表示，年底選戰將以團結為核心，力拚翻轉雲林。