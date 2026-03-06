影／日光海島生活節高雄盛大開幕 賴瑞隆、柯志恩同台

去年首辦吸引 14 萬人次參與的「2026 日光海島生活節」，今天再度在高雄中央公園及高雄車站下沉式廣場盛大登場一連舉辦三天，活動由高雄市政府與美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處及泰國貿易經濟辦事處共同舉辦，邁入第二年規模全面升級，場域延伸、開幕首日即湧入大批民眾前來參加，代表藍、綠準備兢爭高雄市長選戰的立委柯志恩、賴瑞隆也到場再度同框，兩人雖互動不多，不過十分積極參與活動搶曝光。

高雄市長陳其邁年底任期屆滿卸任，民進黨提名立委賴瑞隆參選市長，將對上國民黨立委柯志恩。今天兩人同台出席日光海島生活節活動同框互動，引發各界關注。兩人還跟著陳其邁到攤位大吃黑輪，暫時將選戰拋一旁。

陳其邁表示市府持續營造友善、平等與包容的生活環境，讓每一位在此生活與打拚的朋友，都能感受到高雄是溫暖的「第二個家」。期盼透過日光海島生活節，讓市民與國際友人進一步交流互動，深化彼此理解與連結。

主辦單位表示，今年活動延長為 3 天、集結 8 國卡司音樂演出、6 場戶外講座及三大運動體驗。舞台演出涵蓋國際與在地音樂，中央公園與高雄車站雙場域同步展開，讓市民在城市動線中自然感受海島文化的節奏與熱情。

