影／日光海島生活節高雄盛大開幕 賴瑞隆、柯志恩同台

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
「2026 日光海島生活節」，今天再度在高雄中央公園盛大登場，代表藍、綠準備兢爭高雄市長選戰的立委柯志恩（左）、賴瑞隆（右）也到場再度同框，兩人還跟著陳其邁（中）到攤位大吃黑輪，暫時將選戰拋一旁。記者劉學聖／攝影
「2026 日光海島生活節」，今天再度在高雄中央公園盛大登場，代表藍、綠準備兢爭高雄市長選戰的立委柯志恩（左）、賴瑞隆（右）也到場再度同框，兩人還跟著陳其邁（中）到攤位大吃黑輪，暫時將選戰拋一旁。記者劉學聖／攝影

去年首辦吸引 14 萬人次參與的「2026 日光海島生活節」，今天再度在高雄中央公園及高雄車站下沉式廣場盛大登場一連舉辦三天，活動由高雄市政府與美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處及泰國貿易經濟辦事處共同舉辦，邁入第二年規模全面升級，場域延伸、開幕首日即湧入大批民眾前來參加，代表藍、綠準備兢爭高雄市長選戰的立委柯志恩賴瑞隆也到場再度同框，兩人雖互動不多，不過十分積極參與活動搶曝光。

2026九合一選舉

高雄市長陳其邁年底任期屆滿卸任，民進黨提名立委賴瑞隆參選市長，將對上國民黨立委柯志恩。今天兩人同台出席日光海島生活節活動同框互動，引發各界關注。兩人還跟著陳其邁到攤位大吃黑輪，暫時將選戰拋一旁。

陳其邁表示市府持續營造友善、平等與包容的生活環境，讓每一位在此生活與打拚的朋友，都能感受到高雄是溫暖的「第二個家」。期盼透過日光海島生活節，讓市民與國際友人進一步交流互動，深化彼此理解與連結。

主辦單位表示，今年活動延長為 3 天、集結 8 國卡司音樂演出、6 場戶外講座及三大運動體驗。舞台演出涵蓋國際與在地音樂，中央公園與高雄車站雙場域同步展開，讓市民在城市動線中自然感受海島文化的節奏與熱情。

「2026 日光海島生活節」，今天再度在高雄中央公園盛大登場，代表藍、綠準備兢爭高雄市長選戰的立委柯志恩、賴瑞隆也到場再度同框，兩人雖互動不多，不過十分積極參與活動搶曝光。記者劉學聖／攝影
「2026 日光海島生活節」，今天再度在高雄中央公園盛大登場，代表藍、綠準備兢爭高雄市長選戰的立委柯志恩、賴瑞隆也到場再度同框，兩人雖互動不多，不過十分積極參與活動搶曝光。記者劉學聖／攝影

「2026 日光海島生活節」，今天再度在高雄中央公園盛大登場，代表藍、綠準備兢爭高雄市長選戰的立委柯志恩（前右）、賴瑞隆（前中）也到場再度同框，兩人雖互動不多，不過十分積極參與活動搶曝光。記者劉學聖／攝影
「2026 日光海島生活節」，今天再度在高雄中央公園盛大登場，代表藍、綠準備兢爭高雄市長選戰的立委柯志恩（前右）、賴瑞隆（前中）也到場再度同框，兩人雖互動不多，不過十分積極參與活動搶曝光。記者劉學聖／攝影

高雄車站 高雄 賴瑞隆 柯志恩 陳其邁

相關新聞

再添變數！藍營斗六市長初選機制無共識 「他」1舉動讓協商破局

國民黨雲林縣斗六市長初選提名機制爆發爭議，原先三強協調未果，今情勢再添變數。國民黨中央組發會主委李哲華今南下雲林協調，主張「3成黨員投票、7成民調」的斗六市代會副主席黃尤美，及主張改採全民調的縣議員賴淑娞、林岳璋均出席會議，但協商未達共識。未料下午支持黃尤美的斗六市民代表陳品宏突然完成登記參選，上午三人協商形同破局。

潁川堂陳氏春祭宗親整合？ 陳福海肯定陳玉珍立院表現

金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，來自全縣各地「十三陳」宗親代表逾500人齊聚一堂，緬懷祖德、慎終追遠。金門縣長陳福海、立法委員陳玉珍也到場參與祭典並向祖先致敬，場面隆重熱絡。

綠營雲林議員提名公布 西螺區4搶3僵局化解

備戰年底基層選舉，民進黨雲林縣黨部今公布首波縣議員提名名單。最受關注的第四選區（西螺、二崙、崙背）因登記人數超額，陷入四搶三僵局，最終在縣長參選人、現任黨部主委劉建國協調下，登記人周志鵬以「大局為重」宣布退出，成功化解黨內初選內耗風險。

台中政壇「熱鬧3月底」！盧秀燕歸國 藍敲定市長、綠白確定議員

台中政壇3月底將迎來一波高潮，市長盧秀燕訪美歸國後，國民黨「姐弟之爭」預計3月最後一周執行不公開民調，決定最後由立法院副院長江啟臣還是立委楊瓊瓔出馬參選市長，此外民進黨市議員提名有3個選區超額登記，民眾黨則是北屯區議員二搶一，都將在3月底民調。

綠基隆議員安樂區5搶3 2現任及新人黃永翔民調勝出

民進黨基隆市議員提名首波已公布提名7人，但安樂區戰況最激烈，要提名3人但有5人登記，形成「5搶3」局面，今天上午公布三家民調結果，由現任議員張之豪、吳驊珈及新人前市長林右昌秘書黃永翔3人出線。

綠高雄議員初選…第九選區3現任議員過關拚連任 湧言會新人出線

民進黨高雄市議員初選，壓軸的鳳山選區（第九選區）6人爭取提名5席，電話民調昨晚執行完畢，市黨部今天宣布結果，議員林智鴻、陳慧文、張漢忠順利過關拚連任，另蘇致榮、鄧巧佩也擠進提名。

