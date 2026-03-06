快訊

再添變數！藍營斗六市長初選機制無共識 「他」1舉動讓協商破局

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
國民黨雲林縣斗六市長初選提名機制爆發爭議，黨中央組發會主委李哲華（右二）今南下雲林協調，有意參選的縣議員林岳璋（左三起）、賴淑娞、斗六市代會副主席黃尤美都出席。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣斗六市長初選提名機制爆發爭議，黨中央組發會主委李哲華（右二）今南下雲林協調，有意參選的縣議員林岳璋（左三起）、賴淑娞、斗六市代會副主席黃尤美都出席。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣斗六市長初選提名機制爆發爭議，原先三強協調未果，今情勢再添變數。國民黨中央組發會主委李哲華今南下雲林協調，主張「3成黨員投票、7成民調」的斗六市代會副主席黃尤美，及主張改採全民調的縣議員賴淑娞、林岳璋均出席會議，但協商未達共識。未料下午支持黃尤美的斗六市民代表陳品宏突然完成登記參選，上午三人協商形同破局。

國民黨雲林縣黨部4日至6日受理鄉鎮市長領表登記。縣黨部3日公布提名作業要點，指將依據3成黨員投票、7成民調決定提名名單，與黃尤美主張一致。

不過，賴淑娞與林岳璋認為該作業要點與2月14日縣黨部協調會形成的共識不符，兩人4日晚間臨時發布聲明，宣布不參與登記作業，並主張初選應採全民調方式。

為化解爭議，李哲華今南下主持協調會，黃尤美、賴淑娞與林岳璋三人均到場。李哲華表示，現行公職人員提名作業要點自民國101年沿用至今，除非另訂特別辦法，否則仍依現行制度辦理，建議有意參選者先完成登記，後續再持續協調；若仍無共識，再交由縣黨部委員會討論。

據了解，會中一度有人提議，若黃尤美同意，可由縣黨部召開委員會討論是否修改初選辦法為全民調，但最終仍未形成結論。

未料下午斗六市民代表陳品宏突然現身縣黨部完成登記參選，他昨才陪同黃尤美前往登記，此舉讓原本的三方協商局面出現新變數，也使上午的協調形同破局。

縣黨部表示，目前登記作業已結束，將先審查黃尤美與陳品宏的參選資格，並召開縣黨部委員會，進一步確定最終提名機制。

對於協調結果，林岳璋直言「如此玩法我不玩了」，不會再參與後續協商，但不排除參選斗六市長可能。

賴淑娞則表示，沒有誠信的事情沒有什麼好討論，認為早上的協調會「都是多講的」，至於下一步，她將思考後再做決定，不排除參選斗六市長可能。

國民黨雲林縣斗六市長初選提名機制爆發爭議，黨中央組發會主委李哲華（右）今南下雲林協調。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣斗六市長初選提名機制爆發爭議，黨中央組發會主委李哲華（右）今南下雲林協調。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣斗六市長初選提名機制爆發爭議，黨中央組發會主委李哲華（中）今南下雲林協調。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣斗六市長初選提名機制爆發爭議，黨中央組發會主委李哲華（中）今南下雲林協調。記者陳雅玲／攝影

