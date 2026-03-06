快訊

潁川堂陳氏春祭宗親整合？ 陳福海肯定陳玉珍立院表現

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，立法委員陳玉珍（左）致贈爐敬金由宗親會理事長陳進源代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，立法委員陳玉珍（左）致贈爐敬金由宗親會理事長陳進源代表接受。記者蔡家蓁／攝影

金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，來自全縣各地「十三陳」宗親代表逾500人齊聚一堂，緬懷祖德、慎終追遠。金門縣長陳福海、立法委員陳玉珍也到場參與祭典並向祖先致敬，場面隆重熱絡。

春祭大典於上午10時展開，由陳福海與陳玉珍分別擔任主祭官，率宗親祭拜文昌帝君與福德正神，隨後由宗親會理事長陳進源帶領宗親依序行獻禮、敬獻爐敬金，並舉行素桌祭禮儀式，以傳統禮制表達對先祖的敬意與感恩。

潁川堂陳氏宗親春祭是金門陳氏宗族的重要年度祭典，每年春、秋兩季定期舉行。祭典結束後，宗親會並舉行聯誼餐會，宗親們齊聚交流情誼，現場氣氛熱絡。陳福海也帶著有意參選縣議員的兒子陳麒翔到場向宗親致意，陳玉珍也逐桌向鄉親寒暄，現場飄散濃厚政治味。

陳福海在致詞時，除回顧金門近年建設成果，也談及中央與地方財政議題。他指出，金門在立法院僅有一席立委，要讓金門聲音被看見並不容易，「說公道話，在立法院打拚不簡單」。他並強調，財政收支劃分法對金門十分重要，肯定陳玉珍在立法院爭取相關資源的努力，並開玩笑說「我本來想說她怎麼這麼努力，原來是她有企圖心。」

陳玉珍則回應表示，「剛剛縣長開玩笑說錢是爭取來自己花，其實不是」，在立法院替金門爭取財劃法數十億元，是替陳福海實現當初縣庫回到百億政見。她也說，除財政來源外，更重要的是，金門要更往前發展，她會在陳福海奠定的基礎上，繼續顧老顧幼、醫療長照等政策。

她也提到，國民黨已正式提名她參選金門縣長，「這只是開始，未來仍需一步一腳印」。她向在場宗親表示，若對地方發展有建議或想法，都歡迎隨時反映，集思廣益作為未來縣政推動的重要參考。

會後接受媒體聯訪時，針對前縣長楊鎮浯表示將參選到底一事，陳玉珍表示尊重對方決定，但相信國民黨最終仍會團結一致。對於楊鎮浯質疑初選有操作痕跡，陳玉珍表示，整體時程與公文皆由黨中央發布，也依程序在《金門日報》刊登公告，相關通知均已送達當事人，她相信楊鎮浯會做出最有智慧的決定。

她強調，對自己而言，選舉最大的競爭對手仍是自己，最重要的是承擔責任、提出可行政策，讓金門經濟與民生持續進步，帶動地方更快轉型發展。

金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，來自全縣各地「十三陳」宗親代表逾500人齊聚一堂，縣長陳福海（右三）立法委員陳玉珍（右一）也到場參與祭典並向祖先致敬。記者蔡家蓁／攝影
金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，來自全縣各地「十三陳」宗親代表逾500人齊聚一堂，縣長陳福海（右三）立法委員陳玉珍（右一）也到場參與祭典並向祖先致敬。記者蔡家蓁／攝影

金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，來自全縣各地「十三陳」宗親代表逾500人齊聚一堂，立法委員陳玉珍也到場向宗親致意。記者蔡家蓁／攝影
金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，來自全縣各地「十三陳」宗親代表逾500人齊聚一堂，立法委員陳玉珍也到場向宗親致意。記者蔡家蓁／攝影

金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，一切遵循古禮，縣長陳福海擔任主祭官，率宗親祭拜。記者蔡家蓁／攝影
金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，一切遵循古禮，縣長陳福海擔任主祭官，率宗親祭拜。記者蔡家蓁／攝影

金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，來自全縣各地「十三陳」宗親代表逾500人齊聚一堂，緬懷祖德、慎終追遠。金門縣長陳福海、立法委員陳玉珍也到場參與祭典並向祖先致敬，場面隆重熱絡。

