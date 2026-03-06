快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營雲林議員提名公布 西螺區4搶3僵局化解

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
民進黨雲林縣黨部今公布首波縣議員提名，縣黨部主委劉建國（中）強調團結力拚勝選。圖／民進黨雲林縣黨部提供
民進黨雲林縣黨部今公布首波縣議員提名，縣黨部主委劉建國（中）強調團結力拚勝選。圖／民進黨雲林縣黨部提供

備戰年底基層選舉，民進黨雲林縣黨部今公布首波縣議員提名名單。最受關注的第四選區（西螺、二崙、崙背）因登記人數超額，陷入四搶三僵局，最終在縣長參選人、現任黨部主委劉建國協調下，登記人周志鵬以「大局為重」宣布退出，成功化解黨內初選內耗風險。

2026九合一選舉

民進黨雲林縣黨部今晚公布縣議員提名名單。第一選區江文登、林群力、廖郁賢；第二選區高明達、張庭綺；第三選區林文彬、李明明；第四選區：李泓儀、洪如萍、王裔迪；第五選區：蔡永順、郭佩瑄；第六選區蔡岳儒。

縣黨部表示，第四選區西螺區議員提名作業競爭激烈，原定提名三席，卻吸引李泓儀、洪如萍、王裔迪及周志鵬四人爭搶。由於四人基層實力均不容小覷，為避免初選造成黨內裂痕，主委劉建國連日展開協調。

今日協調後，周志鵬在衡量整體選情後，決定展現風度退出初選。周志鵬強調，未來將轉為幕後，全力支持黨部提名的參選人，並允諾站在第一線為劉建國輔選，目標是「翻轉雲林」。

劉建國指出，面對年底大選，全黨將以團結為核心，力拚民進黨重返執政。

雲林 民進黨 劉建國

延伸閱讀

苗栗／藍團拜喊全壘打 綠議員黨內登記

綠高雄議員初選 第6選區2人出線

綠營高雄林園大寮議員初選 3人出線拚與藍營6搶4

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

相關新聞

台中政壇「熱鬧3月底」！盧秀燕歸國 藍敲定市長、綠白確定議員

台中政壇3月底將迎來一波高潮，市長盧秀燕訪美歸國後，國民黨「姐弟之爭」預計3月最後一周執行不公開民調，決定最後由立法院副院長江啟臣還是立委楊瓊瓔出馬參選市長，此外民進黨市議員提名有3個選區超額登記，民眾黨則是北屯區議員二搶一，都將在3月底民調。

潁川堂陳氏春祭宗親整合？ 陳福海肯定陳玉珍立院表現

金門縣潁川堂陳氏宗親會今天上午在金城鎮陳氏宗祠舉行一年一度春季祭祖大典，來自全縣各地「十三陳」宗親代表逾500人齊聚一堂，緬懷祖德、慎終追遠。金門縣長陳福海、立法委員陳玉珍也到場參與祭典並向祖先致敬，場面隆重熱絡。

綠營雲林議員提名公布 西螺區4搶3僵局化解

備戰年底基層選舉，民進黨雲林縣黨部今公布首波縣議員提名名單。最受關注的第四選區（西螺、二崙、崙背）因登記人數超額，陷入四搶三僵局，最終在縣長參選人、現任黨部主委劉建國協調下，登記人周志鵬以「大局為重」宣布退出，成功化解黨內初選內耗風險。

綠基隆議員安樂區5搶3 2現任及新人黃永翔民調勝出

民進黨基隆市議員提名首波已公布提名7人，但安樂區戰況最激烈，要提名3人但有5人登記，形成「5搶3」局面，今天上午公布三家民調結果，由現任議員張之豪、吳驊珈及新人前市長林右昌秘書黃永翔3人出線。

綠高雄議員初選…第九選區3現任議員過關拚連任 湧言會新人出線

民進黨高雄市議員初選，壓軸的鳳山選區（第九選區）6人爭取提名5席，電話民調昨晚執行完畢，市黨部今天宣布結果，議員林智鴻、陳慧文、張漢忠順利過關拚連任，另蘇致榮、鄧巧佩也擠進提名。

2026新北議員選舉 國民黨市黨部今公告提名38席拚過半

2026議員選舉各黨陸續開跑，國民黨新北市黨部今宣布提名38席，國民黨新北市黨部主委黃志雄說，新北議員總席次68席，此次提名38席拚過半。面對藍白合議題，黃志雄表示，只要有適當且實力強勁人選就會提名，民眾黨也有自己的提名策略，藍白各自努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。