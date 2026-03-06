綠營雲林議員提名公布 西螺區4搶3僵局化解

備戰年底基層選舉，民進黨雲林縣黨部今公布首波縣議員提名名單。最受關注的第四選區（西螺、二崙、崙背）因登記人數超額，陷入四搶三僵局，最終在縣長參選人、現任黨部主委劉建國協調下，登記人周志鵬以「大局為重」宣布退出，成功化解黨內初選內耗風險。

民進黨雲林縣黨部今晚公布縣議員提名名單。第一選區江文登、林群力、廖郁賢；第二選區高明達、張庭綺；第三選區林文彬、李明明；第四選區：李泓儀、洪如萍、王裔迪；第五選區：蔡永順、郭佩瑄；第六選區蔡岳儒。

縣黨部表示，第四選區西螺區議員提名作業競爭激烈，原定提名三席，卻吸引李泓儀、洪如萍、王裔迪及周志鵬四人爭搶。由於四人基層實力均不容小覷，為避免初選造成黨內裂痕，主委劉建國連日展開協調。

今日協調後，周志鵬在衡量整體選情後，決定展現風度退出初選。周志鵬強調，未來將轉為幕後，全力支持黨部提名的參選人，並允諾站在第一線為劉建國輔選，目標是「翻轉雲林」。

劉建國指出，面對年底大選，全黨將以團結為核心，力拚民進黨重返執政。