陳福海讚立院問政表現 陳玉珍：金門要更往前發展

金門縣長陳福海今天出席地方宗族活動，讚揚立委陳玉珍在立法院表現；國民黨金門縣長參選人陳玉珍表示，金門要更往前發展，她會在陳福海奠定的基礎上，繼續顧老顧幼等政策。

金門縣穎川堂陳氏宗親會舉行春季祭祖儀式，陳福海、國民黨立法委員陳玉珍均出席。

陳福海致詞時除細數金門近年建設發展，並表示國民黨已提名陳玉珍參選縣長，「說公道話，在立法院打拚不簡單」，金門只有1席，要在台灣立法院佔一席之地，要花很多心思，才可以看到金門2個字。

陳福海指出，財政收支劃分法對金門很重要，「陳玉珍在立法院這次表現第一名」。他也開玩笑說：「這可能是為她自己啦，不是為了我，我已經沒有欠錢了，我想說陳玉珍怎麼這麼努力，原來是她有企圖心。」

陳玉珍致詞表示，「剛剛縣長開玩笑說錢是爭取來自己花，其實不是」，在立法院替金門爭取財劃法數十億元，是替陳福海實現當初縣庫回到百億政見。她也說，除財政來源外，更重要的是，金門要更往前發展，她會在陳福海奠定的基礎上，繼續顧老顧幼、醫療長照等政策。

陳玉珍說，國民黨已正式提名她參選，「這只是一個開始，後面還需要一步一腳印」。她向現場宗族成員表示，過程中大家如果有很多好想法、建議，隨時能向她反映，「我們會把大家的建議集思廣益，變成很好的縣政發展。」

陳玉珍之後接受媒體聯訪，針對國民黨籍前縣長楊鎮浯表示參選到底，她說，「尊重他的決定，不過我相信我們國民黨都會團結一致」。

在政見部分，陳玉珍表示，已有許多具體規劃，也會接續楊鎮浯過去有關青年、文化方面的建設，以及陳福海以「禮運大同篇」理念顧老顧幼政策等。