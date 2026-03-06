台中政壇「熱鬧3月底」！盧秀燕歸國 藍敲定市長、綠白確定議員

台中政壇3月底將迎來一波高潮，市長盧秀燕訪美歸國後，國民黨「姐弟之爭」預計3月最後一周執行不公開民調，決定最後由立法院副院長江啟臣還是立委楊瓊瓔出馬參選市長，此外民進黨市議員提名有3個選區超額登記，民眾黨則是北屯區議員二搶一，都將在3月底民調。

台中政壇近日新聞聚焦於盧秀燕3月11日出發的訪美之行，地方人士指出，藍營在準備江楊的民調之戰，2人近日都將舉辦大型造勢活動，綠營和白營都要處理議員初選，且3月24日市議會開議，盧的美國行恰好卡在這段時間，成功避開3月底最忙的日子。

國民黨中央黨部預計3月25日到31日間完成台中市長民調，江啟臣3月1日率先在豐原舉辦大型見面會，明天將在北屯松竹寺、14日到南區醒修宮、21日到南屯水安宮，總共會有4場造勢活動；楊瓊瓔則預計在14日和21日分別在大雅、太平舉辦萬人造勢，互別苗頭。

民進黨這段時間較無大型活動，預計3月23日到29日間完成議員民調。綠營本屆市議員將提名32人，此前的登記作業中，第2選區清水梧棲沙鹿、第5選區神岡大雅潭子、第14選區東勢石岡新社和平超額登記，經協調未果，將辦理民調。

其中第2選區是現任議員楊典忠、王立任，與新人林東誼、陳怡潔的4搶3，第5選區是現任議員蕭隆澤、周永鴻和新人陳映辰、林鈺梅的4搶3，，第14選區則是2名新人詹智翔、張鴻斌的2搶1。地方人士指出，民進黨的議員初選並未保障現任，即使是資深議員也須積極準備。

民眾黨的議員初選焦點在北屯區，由北屯區黨部主任邱于珊對決中市府新聞局前局長吳皇昇。由於北屯區議員席次從5席增加到6席，民眾黨對這席議員勢在必得，白營在台中原本就有大里霧峰的江和樹、后里豐原的陳清龍（遞補擔任立委，下屆將由其妻連小華參選）2席，再多1席即可組成黨團。

台中市議會今天開程序委員會，確認了下次定期會會期，3月24日開議，專案報告內容包含免費學校午餐政策、文山焚化爐與全市廚餘處理政策、超巨蛋、盧秀燕赴美考察成果等等。