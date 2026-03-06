綠基隆議員安樂區5搶3 2現任及新人黃永翔民調勝出

民進黨基隆市議員提名首波已公布提名7人，但安樂區戰況最激烈，要提名3人但有5人登記，形成「5搶3」局面，今天上午公布三家民調結果，由現任議員張之豪、吳驊珈及新人前市長林右昌秘書黃永翔3人出線。

參加初選民調共5人，包括現任議員張之豪、吳驊珈，及三位新人基隆市棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹及前市長林右昌秘書黃永翔。今天5人都由本人或代表出席。

民調結果，依「典通」、「循證」、「趨勢」三家民調公司成績結果總和取平均，結果分別為1.吳驊珈0.2258；2.徐寅禹 0.0853；3.張之豪0.2999；4.黃永翔 0.2620；5.劉韋巡 0.1271。

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，第一波已提名7人，將再公布提名安樂區3人張之豪、吳驊珈及黃永翔，全市各選區計畫提名15人，還未提名足額的選區都正在尋覓合適及優秀人選。安樂區民調成績結算後一周內黨部受理初選各項爭議案件、申訴及成績複查，各選區提名名單以黨部執委會正式通過後公告為準。

黃永翔勝出後表示，他沒有想到會過關，安樂區還有很多人不認識他，他需要繼續努力讓選民認同的地方還很多，昨晚一整晚都沒有睡覺，初選已經過了，感謝一路以來默默支持他走這條艱辛路的民眾，也謝謝黨內競爭同志展現君子之爭，初選只是過程，如何團結勝選才是目標，大家一起繼續為基隆、為安樂區打拚。

黃永翔說，安樂區競爭很激烈，民進黨提名3席要全上大家要更團結，也請大家支持民進黨。

新人前市長林右昌秘書黃永翔3人出線。記者游明煌／攝影

綠基隆議員提名安樂區5搶3，2現任及新人林右昌前秘書黃永翔民調勝出。記者游明煌／攝影