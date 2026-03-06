綠高雄議員初選…第九選區3現任議員過關拚連任 湧言會新人出線

民進黨高雄市議員初選，壓軸的鳳山選區（第九選區）6人爭取提名5席，電話民調昨晚執行完畢，市黨部今天宣布結果，議員林智鴻、陳慧文、張漢忠順利過關拚連任，另蘇致榮、鄧巧佩也擠進提名。

綠營第九選區預計提名5席，含女性保障名額1席。現任議員包含林智鴻、陳慧文、張漢忠爭取連任外，本屆落選頭蘇致榮捲土重來，身為政二代的他，盼承接曾任多屆議員的父親蘇炎城棒子，繼續為鄉親服務。

湧言會新人鄧巧佩，長期擔任立委黃捷幕僚、也是執行長，在大咖加持下，輕騎過關。年僅29歲、最年輕的鳳山區善美里長張育臺則無緣提名。

鳳山區應選8席，本屆席次國民黨占5席、民進黨3席。然而綠營卻打算下屆提名5席，一度引發黨內雜音，尤其參選人蘇致榮認為應採保守策略提名4席，避免形成自己人打自己人。

今天民調結果出爐，林智鴻以0.2125的民調成績排名第一，張漢忠以0.2028緊追在後，陳慧文則以0.1958位居第三，3人支持度差距僅約1至2個百分點，也反映競爭激烈緊繃。鄭巧佩成績0.1628排名第四、蘇致榮0.1559居第五，張育臺以0.0701排名第六。

此次民調由中央黨部委託三家民調公司進行，綜合各家調查結果計算平均後得出最終民調成績，第九選區提名5席，依民調排名林智鴻、張漢忠、陳慧文、鄧巧佩、蘇致榮5人，確定代表民進黨參選2026年高雄市議員選舉。