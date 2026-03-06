2026新北議員選舉 國民黨市黨部今公告提名38席拚過半

2026議員選舉各黨陸續開跑，國民黨新北市黨部今宣布提名38席，國民黨新北市黨部主委黃志雄說，新北議員總席次68席，此次提名38席拚過半。面對藍白合議題，黃志雄表示，只要有適當且實力強勁人選就會提名，民眾黨也有自己的提名策略，藍白各自努力。

今年議員選舉席次因應人口變化，在第八選區（土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區）減1席，第二選舉區（五股區、泰山區、林口區）則增加1席。另山地及平地原住民各增1席，總共席次為68席，國民黨新北市黨部今公告，議員領表時間為3月10日至11日上午10時至下午4時，登記時間3月10日至12日上午10時至下午4時。

各選舉區提名額度如下：

第一選舉區（淡水區、八里區、三芝區、石門區）：提名3席（婦女1席）。

第二選舉區（五股區、泰山區、林口區）：提名4席（婦女1席）。

第三選舉區（新莊區）：提名3席（婦女1席）。

第四選舉區（三重區、蘆洲區）：提名3席（婦女1席）。

第五選舉區（板橋區）：提名5席（婦女1席）。

第六選舉區（中和區）：提名4席（婦女1席）。

第七選舉區（永和區）：提名2席。

第八選舉區（土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區）：提名4席（婦女1席）。

第九選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）：提名4席（婦女1席）。

第十選舉區（瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）：提名1席。

第十一選舉區（汐止區、金山區、萬里區）：提名2席（婦女1席）。

第十二選舉區（平地原住民）：提名2席（婦女1席）。

第十三選舉區（山地原住民）：提名1席。

2026議員選舉各黨陸續開跑，國民黨新北市黨部今張貼公告將提名38席拚過半。圖／國民黨新北市黨部提供