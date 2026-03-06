聽新聞
0:00 / 0:00
宣布投入選戰 民眾黨陳彥廷發文已辭職家樂福：全身心認真投入
民眾黨2026三重蘆洲民調初選，政治素人陳彥廷民調高於民眾黨主席黃國昌推出四大金釵之一的周曉芸，陳彥廷近日已開始出現在民眾黨行程，昨天他在FB粉專發文，宣布自己已經辭職，要正式投入20226選戰。
2026九合一選舉
陳彥廷表示，前幾天正式從家樂福離職了，待了15年，有一點捨不得。不過既然選擇了要選舉，就要全身心認真投入，才是一個及格的參選人。
陳彥廷回憶，在家樂福的這15年，認識了很多客人，平常還會加Line下班聊天，他們就像自己的朋友，在規律的生活裡有機會接觸到各式各樣的話題。正式提名後，也有很多客人傳訊息來關心，真的非常感謝大家。
陳彥廷說，離職的隔天就馬上開始拜訪里長，雖然自己還很憨慢講話，但謝謝里長都很疼自己，願意跟他聊天，幫忙加油。他會持續拜訪在地的朋友們，也希望大家不要嫌棄自己不太會聊天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。