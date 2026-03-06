快訊

宣布投入選戰 民眾黨陳彥廷發文已辭職家樂福：全身心認真投入

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
民眾黨三蘆議員參選人陳彥廷日前首度公開露面。本報資料照
民眾黨三蘆議員參選人陳彥廷日前首度公開露面。本報資料照

民眾黨2026三重蘆洲民調初選，政治素人陳彥廷民調高於民眾黨主席黃國昌推出四大金釵之一的周曉芸，陳彥廷近日已開始出現在民眾黨行程，昨天他在FB粉專發文，宣布自己已經辭職，要正式投入20226選戰。

2026九合一選舉

陳彥廷表示，前幾天正式從家樂福離職了，待了15年，有一點捨不得。不過既然選擇了要選舉，就要全身心認真投入，才是一個及格的參選人。

陳彥廷回憶，在家樂福的這15年，認識了很多客人，平常還會加Line下班聊天，他們就像自己的朋友，在規律的生活裡有機會接觸到各式各樣的話題。正式提名後，也有很多客人傳訊息來關心，真的非常感謝大家。

陳彥廷說，離職的隔天就馬上開始拜訪里長，雖然自己還很憨慢講話，但謝謝里長都很疼自己，願意跟他聊天，幫忙加油。他會持續拜訪在地的朋友們，也希望大家不要嫌棄自己不太會聊天。

陳彥廷發文表示，前幾天正式從家樂福離職了，待了15年，有一點捨不得。不過既然選擇了要選舉，就要全身心認真投入，才是一個及格的參選人。圖／翻攝陳彥廷臉書
陳彥廷發文表示，前幾天正式從家樂福離職了，待了15年，有一點捨不得。不過既然選擇了要選舉，就要全身心認真投入，才是一個及格的參選人。圖／翻攝陳彥廷臉書

綠基隆議員安樂區5搶3 2現任及新人黃永翔民調勝出

民進黨基隆市議員提名首波已公布提名7人，但安樂區戰況最激烈，要提名3人但有5人登記，形成「5搶3」局面，今天上午公布三家民調結果，由現任議員張之豪、吳驊珈及新人前市長林右昌秘書黃永翔3人出線。

綠高雄議員初選…第九選區3現任議員過關拚連任 湧言會新人出線

民進黨高雄市議員初選，壓軸的鳳山選區（第九選區）6人爭取提名5席，電話民調昨晚執行完畢，市黨部今天宣布結果，議員林智鴻、陳慧文、張漢忠順利過關拚連任，另蘇致榮、鄧巧佩也擠進提名。

2026新北議員選舉 國民黨市黨部今公告提名38席拚過半

2026議員選舉各黨陸續開跑，國民黨新北市黨部今宣布提名38席，國民黨新北市黨部主委黃志雄說，新北議員總席次68席，此次提名38席拚過半。面對藍白合議題，黃志雄表示，只要有適當且實力強勁人選就會提名，民眾黨也有自己的提名策略，藍白各自努力。

宣布投入選戰 民眾黨陳彥廷發文已辭職家樂福：全身心認真投入

民眾黨2026三重蘆洲民調初選，政治素人陳彥廷民調高於民眾黨主席黃國昌推出四大金釵之一的周曉芸，陳彥廷近日已開始出現在民眾黨行程，昨天他在FB粉專發文，宣布自己已經辭職，要正式投入20226選戰。

國民黨新竹縣長提名之爭 陳見賢、徐欣瑩育兒政見交鋒

國民黨新竹縣長提名受矚目，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩初選之爭也展開政見交鋒。陳見賢昨宣布，若當選將加碼新生兒營養金補助金，每胎多一萬元、最高十萬元，盼減輕年輕家庭育兒負擔；徐欣瑩也表態要提高托育補助，讓年輕父母在工作與育兒間不必二選一。

苗栗／藍團拜喊全壘打 綠議員黨內登記

國民黨主席鄭麗文昨天到苗栗縣黨部參加新春團拜，表示苗栗一直是藍軍最團結的縣市，也是綠營一直攻不破的地方，大家要更團結合作，期許縣長鍾東錦、議長李文斌及爭取連任或黨內要參選的新人都能高票當選揮出「全壘打」。

