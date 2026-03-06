聽新聞
苗栗 藍 團拜喊全壘打 綠 議員黨內登記

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
國民黨主席鄭麗文今天到苗栗縣黨部參加新春團拜，受到全場黨員、地方人士熱情歡迎。圖／國民黨苗栗縣黨部提供
國民黨主席鄭麗文昨天到苗栗縣黨部參加新春團拜，表示苗栗一直是藍軍最團結的縣市，也是綠營一直攻不破的地方，大家要更團結合作，期許縣長鍾東錦、議長李文斌及爭取連任或黨內要參選的新人都能高票當選揮出「全壘打」。

2026九合一選舉

民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦說，中央已徵召縣議員陳品安參選下屆苗栗縣長，議員部分將在下周進行黨內登記，視各選區登記情況先進行協調或辦理初選。

鄭麗文昨天上午十點抵達苗栗縣黨部，包括鍾東錦、李文斌、前縣長劉政鴻、地方縣議員、幹部多人到場迎接，氣氛熱絡。

鄭麗文強調苗栗縣一向是藍軍最團結、最堅強的地方，綠營一直攻不破，但國民黨並未因此而驕傲或「靠勢」，相反的，苗栗鄉親越支持，大家越謙卑；期勉藍軍更加倍努力來建設苗栗，讓苗栗成為最風光、最幸福和最發財的地方，吸引大家到苗栗工作、投資及養老。

鍾東錦因行程緊湊先行離去，鄭麗文推崇鍾東錦三年多表現優秀、領導傑出，他的眼光和魄力讓苗栗一天比一天欣欣向榮，年底選舉大家一定要全力支持如此的好縣長，同樣的議長、議員對於縣政推動非常重要，大家也要全力支持，讓議長、議員都能高票連任，參選的黨籍新人也能表現突破。

陳詩弦表示，中央已徵召縣議員陳品安參選下屆苗栗縣長，民進黨在這屆議會已達到八席，是史上最多的一屆，下周縣黨部將開始辦理議員黨內登記，希望各選區都能有黨員參選，為下屆議員選舉再添生力軍。

劉政鴻 李文斌 鍾東錦

新竹縣長國民黨提名之爭 陳見賢 徐欣瑩 育兒政見交鋒

國民黨新竹縣長提名受矚目，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩初選之爭也展開政見交鋒。陳見賢昨宣布，若當選將加碼新生兒營養金補助金，每胎多一萬元、最高十萬元，盼減輕年輕家庭育兒負擔；徐欣瑩也表態要提高托育補助，讓年輕父母在工作與育兒間不必二選一。

現任黃彥毓爆冷落敗！綠營高雄前鎮小港區議員初選 2新人出線

民進黨高雄市議員初選，前鎮小港區六人搶三席競爭激烈，因樣本數不足，民調兩天才完成，現任議員黃彥毓意外落敗，立委賴瑞隆執行長、空難倖存空服員黃敬雅以婦女保障名額出線。大岡山區兩名現任議員皆順利通過初選，第三張參選門票由立委邱志偉子弟兵蔡秉璁取得。

影／綠營一直攻不破！鄭麗文苗栗團拜 盼年底選舉藍軍揮出全壘打

國民黨主席鄭麗文今天到苗栗縣黨部參加新春團拜，也為年底選舉的黨籍人士加油打氣，她強調苗栗一直是藍軍最團結的縣市，也是綠營一直攻不破的地方，大家要更團結合作，預祝縣長鍾東錦、議長李文斌及爭取連任或黨內要參選的新人都能高票當選，揮出「全壘打」。

拚市長選戰！姊妹回娘家挺何欣純 徐國勇曝綠營北桃人選進度

迎接三八婦女節，民進黨中央性平部今選定台中出發，舉辦「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動，力挺民進黨台中市長參選人、立委何欣純。民進黨祕書長徐國勇專程南下與會，他說，何欣純選情一直往上走，對何的選情有信心；至於台北、桃園市長人選，他鬆口表示，預計最快下周召開選對會討論。

嘉市選戰升溫…前議員凌子楚拚東山再起 兒子高顏值帥照意外爆紅

嘉義市議員選戰逐漸升溫，民進黨前議員凌子楚將獲提名，參選東區拚戰東山再起，選戰未起跑，卻因一段舊照片意外在網路爆紅，討論熱度直線攀升。

