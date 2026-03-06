聽新聞
新竹縣長國民黨提名之爭 陳見賢 徐欣瑩 育兒政見交鋒

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
國民黨新竹縣長提名之爭，副縣長陳見賢（圖）、立委徐欣瑩紛加碼育兒福利，爭取支持。圖／陳見賢競辦提供
國民黨新竹縣長提名之爭，副縣長陳見賢（圖）、立委徐欣瑩紛加碼育兒福利，爭取支持。圖／陳見賢競辦提供

國民黨新竹縣長提名受矚目，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩初選之爭也展開政見交鋒。陳見賢昨宣布，若當選將加碼新生兒營養金補助金，每胎多一萬元、最高十萬元，盼減輕年輕家庭育兒負擔；徐欣瑩也表態要提高托育補助，讓年輕父母在工作與育兒間不必二選一。

相較藍營內戰開打激烈，民進黨部分，竹北市長鄭朝方依舊勸進聲不斷，一度還傳出黨中央即將要徵召，不過鄭朝方始終未鬆口，表示一切交由大眾決定，現階段的重心依然是專注於市政工作。

陳見賢昨說，新竹縣近年持續加強校園建設、擴充公立幼兒園名額，整體教育資源逐步提升。從人口結構來看，新竹縣平均年齡約四十一歲，人口相對其他縣市年輕，然而，少子化趨勢仍難避免，去年竹縣出生人數為二八五五人，雖在全國屬於前段班，但仍呈逐年下降趨勢，需要積極應對。

因此，陳見賢拋出最新競選政見「新生兒補助加碼」，規畫第一胎補助二萬元、第二胎三萬元、第三胎六萬元、第四胎以上十萬元，若為雙胞胎補助五萬元、三胞胎以上補助十萬元；並將持續擴充公托、公幼與準公共托育量能等，強調「孩子是城市的未來」，政府必須成為家庭最可靠的後盾。

徐欣瑩辦公室指出，徐欣瑩針對托育政策有全面性的思維，在「雙ＡＩ」政策願景基礎上，推出有愛（ＡＩ）的托育政策，將優化「○到六歲國家養」政策，包含提高公托、準公托、非營利幼兒園、私托等托育補助，強化托育與學前支持。新竹年輕家庭忙於工作，政府應協助分攤家庭壓力。

徐欣瑩辦公室指出，新竹縣要能夠更好，需要更實際地照顧民眾成家、立業和生育需求，將著重降低民眾的經濟壓力，除了加大托育補助支持，也會從降低居住、交通成本等生活開支著手。

國民黨新竹縣長提名之爭，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩（圖）紛加碼育兒福利，爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長提名之爭，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩（圖）紛加碼育兒福利，爭取支持。圖／徐欣瑩團隊提供

