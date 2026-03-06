現任黃彥毓爆冷落敗！綠營高雄前鎮小港區議員初選 2新人出線

議員吳銘賜的侄子吳昱鋒於黨內初選成功獲提名資格，也將代表民進黨參選前鎮小港區高市議員。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄市議員初選，前鎮小港區六人搶三席競爭激烈，因樣本數不足，民調兩天才完成，現任議員黃彥毓意外落敗，立委賴瑞隆執行長、空難倖存空服員黃敬雅以婦女保障名額出線。大岡山區兩名現任議員皆順利通過初選，第三張參選門票由立委邱志偉子弟兵蔡秉璁取得。

高雄第十選區（前鎮、小港）原有八席議員，陳致中因案解職，加上年底改選評估會減少一席，民進黨僅提名三席，由現任議員鄭光峰、黃彥毓及新人林浤澤、黃敬雅、黃雍琇、吳昱鋒六人爭取，結果鄭光峰初選順利過關，新人吳昱鋒竄起，剩餘一席由黃敬雅拿下婦保名額出線。

事前喊搶救的議員黃彥毓，最後未能跨過初選門檻，前鎮區明孝里長林浤澤雖獲立委邱議瑩大力支持，但爆發詐領保險理賠爭議後聲勢受挫，未能勝出。新人吳昱鋒是黑馬，他也是現任台聯議員吳銘賜侄子，叔侄年底將同台競爭。黃敬雅曾代表台灣基進黨參選，此次加入民進黨，初選過關。

第三選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）應選五席，民進黨擬提名三席，議員黃秋媖、林志誠及新人蔣宛庭、蔡秉璁登記。初選林、黃兩名現任議員及新人蔡秉璁勝出，將對戰國民黨現任議員宋立彬、方信淵，以及議員陸淑美的女兒黃韻涵。

黃秋媖接棒母親翁瑞珠參選議員，將挑戰第三屆。林志誠是前立委趙天麟的子弟兵，他與黃秋媖同屬湧言會系統，新人蔡秉璁則代表新潮流出戰。