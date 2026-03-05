聽新聞
影／綠營一直攻不破！鄭麗文苗栗團拜 盼年底選舉藍軍揮出全壘打
國民黨主席鄭麗文今天到苗栗縣黨部參加新春團拜，也為年底選舉的黨籍人士加油打氣，她強調苗栗一直是藍軍最團結的縣市，也是綠營一直攻不破的地方，大家要更團結合作，預祝縣長鍾東錦、議長李文斌及爭取連任或黨內要參選的新人都能高票當選，揮出「全壘打」。
民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦表示，中央已徵召縣議員陳品安參選下屆苗栗縣長，議員部分將在下周進行黨內登記，視各選區登記情況先進行協調或辦理初選。
鄭麗文上午10點抵達苗栗縣黨部，包括鍾東錦、李文斌、前縣長劉政鴻、地方縣議員、幹部多人到場迎接，氣氛熱絡。
鄭麗文強調苗栗縣一向是藍軍最團結、最堅強的地方，綠營一直攻不破，但國民黨並未因此而驕傲或「靠勢」，相反的，苗栗鄉親越支持，大家越謙卑，縣民越肯定，大家越認真，更加倍努力來建設苗栗，讓苗栗成為最風光、最幸福和最發財的地方，吸引大家到苗栗工作、投資及養老。
鍾東錦因行程緊湊先行離去，鄭麗文推崇鍾東錦這3年多來展現優秀的領導及傑出的施政表現，鍾的眼光和魄力讓苗栗一天比一天欣欣向榮，年底選舉大家一定要全力支持如此的好縣長連任，同樣的議長、議員對於縣政推動非常重要，大家也要全力支持，讓議長、議員都能高票連任，參選的黨籍新人也能有突破的表現。
陳詩弦表示，中央已徵召縣議員陳品安參選下屆苗栗縣長，民進黨在這屆議會已達到八席，是史上最多的一屆，下周縣黨部將開始辦理議員黨內登記，希望各選區都能有黨員參選，為下屆議員選舉再添生力軍。
