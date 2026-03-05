快訊

拚市長選戰！姊妹回娘家挺何欣純 徐國勇曝綠營北桃人選進度

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動今台中開唱，民進黨台中市長參選人何欣純高歌「粉紅超跑」。記者趙容萱／攝影
迎接三八婦女節，民進黨中央性平部今選定台中出發，舉辦「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動，力挺民進黨台中市長參選人、立委何欣純。民進黨祕書長徐國勇專程南下與會，他說，何欣純選情一直往上走，對何的選情有信心；至於台北、桃園市長人選，他鬆口表示，預計最快下周召開選對會討論。

今天活動，包括何欣純、徐國勇、國策顧問王康秀絹、民進黨台中市黨部主委許木桂，台中市議員何文海、陳淑華、張家銨、陳俞融等人，以及婦女姊妹代表到場參與，以歌聲團結女性力量，為2026地方選舉暖身，現場也齊聲為何欣純加油打氣。

「挺Women的歌」活動由徐國勇首位獻唱「情路放我過」是歌手詹雅雯的歌，至於為何選擇唱這首歌？徐國勇說，「人要純情，像欣純」。何欣純也開嗓唱白沙屯媽祖進香活動歌曲「粉紅超跑」，期盼台中市政未來必須讓女性安心、家庭放心，讓孩子受到完善照顧，年輕人才能安心打拚，城市也才能持續向前發展。

何欣純致詞時，拋出「挺女力」市政願景，一、「提高女性勞工健康檢查補助」；二、「生育津貼加碼加倍」；三、改善台中各區托育資源不均問題；四、國中小營養午餐「不分公私立學校全面免費」。

「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動今在台中登場，力挺民進黨台中市長參選人何欣純（左）。記者趙容萱／攝影
「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動今在台中登場，民進黨祕書長徐國勇獻唱「情路放我過」。記者趙容萱／攝影
「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動今在台中登場，力挺民進黨台中市長參選人何欣純（左）。記者趙容萱／攝影
「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動今台中開唱，民進黨台中市長參選人何欣純高歌「粉紅超跑」。記者趙容萱／攝影
台中 民進黨 徐國勇 何欣純

