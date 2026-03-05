快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市選戰升溫…前議員凌子楚拚東山再起 兒子高顏值帥照意外爆紅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉市前議員凌子楚（左）與模特兒小兒子帥獸醫凌瑋（右）。圖／凌子楚提供
嘉市前議員凌子楚（左）與模特兒小兒子帥獸醫凌瑋（右）。圖／凌子楚提供

嘉義議員選戰逐漸升溫，民進黨前議員凌子楚將獲提名，參選東區拚戰東山再起，選戰未起跑，卻因一段舊照片意外在網路爆紅，討論熱度直線攀升。

2026九合一選舉

近日有網友在社群「脆」平台翻出凌子楚大學時期學士照，還挖出他年輕時登上雜誌封面照，以及與擔任模特兒的小兒子凌瑋帥氣照片，立刻吸引大批網友朝聖留言，直呼「帥到太誇張」、「根本明星等級」、「父子站在一起像兄弟」。不少人驚訝，凌子楚年輕時五官立體、神采飛揚，放到今天仍毫不遜色。

對於意外成為焦點，凌子楚臉書回應，要感謝父母給了好基因，也要向當年攝影師致敬。他回憶，那是個無法修圖、也不流行濃妝的年代，一張照片得靠光線、角度與攝影功力成就經典。當年那家照相館還將他的學士照立於門口作為男生學士服廣告看板，直到歇業前仍高掛展示。相館熄燈之際，大兒子前往致意，為那段青春歲月留下最後見證。

凌子楚說，大兒子任職美商應用材料擔任工程師，小兒子凌瑋畢業於台大獸醫系，現為外科醫師，是知名攝影師「晏晏」長期合作御用模特兒，從大學時期一路拍到現在。攝影作品多採募資與預購模式銷售，開創網路行銷新路線，攝影集一上市往往迅速完售，掀起搶購熱潮。

61歲的凌子楚分享凍齡秘訣。他表示，去年透過高蛋白飲食搭配每天游泳2千公尺、慢跑2小時高強度訓練，1個半月成功甩肉14公斤，體重從92公斤降至78公斤。如今與31歲小兒子並肩而立，氣色與體態絲毫不輸，難怪被網友稱「根本兄弟檔」。從學士照翻紅到父子顏值話題延燒，凌子楚意外以另一種方式搶占選戰舞台。年底東區議員選戰，未演先轟動。

嘉市前議員凌子楚與模特兒兒子高顏值帥照網路爆紅。圖／凌子楚提供
嘉市前議員凌子楚與模特兒兒子高顏值帥照網路爆紅。圖／凌子楚提供

模特兒 嘉義 議員

延伸閱讀

澀谷十字路口被狠撞！國小女童「打卡慘仆街」畫面曝光…日人也熱議

「蜜桃成熟時」李麗珍近照曝光！60歲凍齡到犯規　網暴動：狀態太誇張

相關新聞

內鬨？斗六市長初選藍營開第一槍 兩名議員指控初選不公

國民黨2026黨內初選，斗六市代表會副主席黃尤美今天在市長林聖爵陪同完成登記，對於初選採全民調或合併黨員投票曾引起爭議，兩名有意參選的議員賴淑娞、林岳璋今天指控黨部未依協商執行；且身兼市黨部主委的林聖爵公開挺黃有失中立立場。兩人並宣布將不參加黨內登記。

拚市長選戰！姊妹回娘家挺何欣純 徐國勇曝綠營北桃人選進度

迎接三八婦女節，民進黨中央性平部今選定台中出發，舉辦「2026姊妹回娘家—挺Women的歌」活動，力挺民進黨台中市長參選人、立委何欣純。民進黨祕書長徐國勇專程南下與會，他說，何欣純選情一直往上走，對何的選情有信心；至於台北、桃園市長人選，他鬆口表示，預計最快下周召開選對會討論。

嘉市選戰升溫…前議員凌子楚拚東山再起 兒子高顏值帥照意外爆紅

嘉義市議員選戰逐漸升溫，民進黨前議員凌子楚將獲提名，參選東區拚戰東山再起，選戰未起跑，卻因一段舊照片意外在網路爆紅，討論熱度直線攀升。

爭藍營竹縣長提名 徐欣瑩提優化「0到6歲國家養」強化托育與學前支持

國民黨新竹縣長初選競爭升溫，由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩爭取黨內提名。陳見賢今提出育兒政策，拋出「新生兒補助加碼」，將提高新生兒營養金補助金額。徐欣瑩辦公室指出，徐欣瑩提出優化「0-6歲國家養」政策，包含提高公托、準公托、非營利幼兒園、私托等托育補助，透過強化托育與學前支持，讓年輕父母在工作與育兒間不必二選一。

6搶3戰況激烈…綠營高市議員選區初選結果出爐 黃彥毓意外落敗

民進黨高雄市議員各選區初選結果陸續出爐，去年最早張掛跟立委賴瑞隆合體看板、黨內議員中率先支持賴選市長的前鎮小港區議員黃彥毓落敗，同為賴瑞隆團隊的辦公室執行長黃敬雅卻勝出，支持者為黃彥毓意外落敗感到不捨，喊說要他「直接選立委」。

蔣萬安批准李四川10日離職 蘇巧慧：我是唯一10年和市民在一起的候選人

國民黨預計11日提出新北市長參選人選，台北市長蔣萬安今表示，已批准台北市副市長李四川10日離職。民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，從她宣布投入新北市長選舉已經500多天，她是第一位提出競選主軸的候選人，也是第一位提出政見的候選人，更是唯一一位過去十年都和新北市民站在一起，一起推動城市成長和進步的候選人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。