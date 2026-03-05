聽新聞
嘉市選戰升溫…前議員凌子楚拚東山再起 兒子高顏值帥照意外爆紅
嘉義市議員選戰逐漸升溫，民進黨前議員凌子楚將獲提名，參選東區拚戰東山再起，選戰未起跑，卻因一段舊照片意外在網路爆紅，討論熱度直線攀升。
近日有網友在社群「脆」平台翻出凌子楚大學時期學士照，還挖出他年輕時登上雜誌封面照，以及與擔任模特兒的小兒子凌瑋帥氣照片，立刻吸引大批網友朝聖留言，直呼「帥到太誇張」、「根本明星等級」、「父子站在一起像兄弟」。不少人驚訝，凌子楚年輕時五官立體、神采飛揚，放到今天仍毫不遜色。
對於意外成為焦點，凌子楚臉書回應，要感謝父母給了好基因，也要向當年攝影師致敬。他回憶，那是個無法修圖、也不流行濃妝的年代，一張照片得靠光線、角度與攝影功力成就經典。當年那家照相館還將他的學士照立於門口作為男生學士服廣告看板，直到歇業前仍高掛展示。相館熄燈之際，大兒子前往致意，為那段青春歲月留下最後見證。
凌子楚說，大兒子任職美商應用材料擔任工程師，小兒子凌瑋畢業於台大獸醫系，現為外科醫師，是知名攝影師「晏晏」長期合作御用模特兒，從大學時期一路拍到現在。攝影作品多採募資與預購模式銷售，開創網路行銷新路線，攝影集一上市往往迅速完售，掀起搶購熱潮。
61歲的凌子楚分享凍齡秘訣。他表示，去年透過高蛋白飲食搭配每天游泳2千公尺、慢跑2小時高強度訓練，1個半月成功甩肉14公斤，體重從92公斤降至78公斤。如今與31歲小兒子並肩而立，氣色與體態絲毫不輸，難怪被網友稱「根本兄弟檔」。從學士照翻紅到父子顏值話題延燒，凌子楚意外以另一種方式搶占選戰舞台。年底東區議員選戰，未演先轟動。
