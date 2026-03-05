內鬨？斗六市長初選藍營開第一槍 兩名議員指控初選不公

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
斗六市代表會副主席黃尤美今天在市長林聖爵陪同下完成國民黨內初選登記。記者蔡維斌／攝影
國民黨2026黨內初選，斗六市代表會副主席黃尤美今天在市長林聖爵陪同完成登記，對於初選採全民調或合併黨員投票曾引起爭議，兩名有意參選的議員賴淑娞、林岳璋今天指控黨部未依協商執行；且身兼市黨部主委的林聖爵公開挺黃有失中立立場。兩人並宣布將不參加黨內登記。

2026九合一選舉

雲林縣黨部回應依黨中央101年修訂的初選辦法辦理黨內初選並無不當；林聖爵則說初選他要挺誰與他的職務無關，最後誰勝出他就挺誰。

2026地方選舉今年11月登場，國民黨雲林縣黨部辦理黨內初選，雲林大票倉的斗六市傳出有三人有意參選，對於初選辦法各有不同意見，有人主張全民調，但也有人主張民調和黨員民調合併辦理，因此雲林縣黨部於2月14日曾進行協調。

今天中午斗六市代表會副主席黃尤美在斗六市長林聖爵、市代主席胡克勤及多位代表、支持者陪同下前往登記，並喊出團結口號。另兩名有意參選的縣議員賴淑娞、林岳璋今天則舉行記者會表達初選作業不公。

兩人指控雲林縣黨部未依協商結果，把有爭議初選辦法報請中央裁示，即逕行決定初選，是大開民主倒車，破壞黨和諧。

賴淑娞指出，斗六市黨部主委林聖爵2017年曾表達縣長選舉採全民調，不知為何如今會改變初衷支持黃尤美的主張，令人不解，且身兼黨工還公開支持特定人，實有違中立原則。

林岳璋也說，當初協調結果是由中央裁定，沒想到黨部卻突發公告，決定初選由黨員投票加民調，此作法顯將他和賴邊綠化，難免讓人質疑「早已運作好」，也讓支持者誤認為他們兩人「被搓掉」，面對不公平機制，兩人決定退出，以表對自己支持者負責。

媒體追問未來是否會脫黨參選？兩人表示，遇這種情況不站出來澄清說明不可，至於未來，因黨中央明日將派員南下協調，待協商結果如何，再為下一步打算。

林聖爵否認曾經支持全民調，他回應指當時主張全民調是針對縣長選舉，和現在不同，有資料可查，他參政作風一貫不變，不管初選最後誰勝出，他就支持誰。

雲林縣黨部表示，提名登記辦法以2011年10月黨中央修訂相關作業辦法辦理，並無不當，明天黨中央將派員到雲林和三人說明協商。

有意參選斗六市長的雲林縣議員賴淑娞（右）和林岳璋，對縣黨部辦理有爭議的初選，未依協商報請黨中央處理，今天聯袂指控縣黨部有失公平。記者蔡維斌／攝影
斗六市代表會副主席黃尤美（右）今天在市長林聖爵（左）陪同下完成國民黨內初選登記。記者蔡維斌／攝影
有意參選斗六市長的雲林縣議員林岳璋（左）和賴淑娞，對縣黨部辦理有爭議的初選，未依協商報請黨中央處理，今天聯袂指控縣黨部有失公平。記者蔡維斌／攝影
有意參選斗六市長的雲林縣議員賴淑娞（右）和林岳璋，對縣黨部辦理有爭議的初選，未依協商報請黨中央處理，今天聯袂指控縣黨部有失公平。記者蔡維斌／攝影
斗六市代表會副主席黃尤美今天在市長林聖爵陪同下完成國民黨內初選登記。記者蔡維斌／攝影
