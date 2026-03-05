內鬨？斗六市長初選藍營開第一槍 兩名議員指控初選不公

國民黨2026黨內初選，斗六市代表會副主席黃尤美今天在市長林聖爵陪同完成登記，對於初選採全民調或合併黨員投票曾引起爭議，兩名有意參選的議員賴淑娞、林岳璋今天指控黨部未依協商執行；且身兼市黨部主委的林聖爵公開挺黃有失中立立場。兩人並宣布將不參加黨內登記。

雲林縣黨部回應依黨中央101年修訂的初選辦法辦理黨內初選並無不當；林聖爵則說初選他要挺誰與他的職務無關，最後誰勝出他就挺誰。

2026地方選舉今年11月登場，國民黨雲林縣黨部辦理黨內初選，雲林大票倉的斗六市傳出有三人有意參選，對於初選辦法各有不同意見，有人主張全民調，但也有人主張民調和黨員民調合併辦理，因此雲林縣黨部於2月14日曾進行協調。

今天中午斗六市代表會副主席黃尤美在斗六市長林聖爵、市代主席胡克勤及多位代表、支持者陪同下前往登記，並喊出團結口號。另兩名有意參選的縣議員賴淑娞、林岳璋今天則舉行記者會表達初選作業不公。

兩人指控雲林縣黨部未依協商結果，把有爭議初選辦法報請中央裁示，即逕行決定初選，是大開民主倒車，破壞黨和諧。

賴淑娞指出，斗六市黨部主委林聖爵2017年曾表達縣長選舉採全民調，不知為何如今會改變初衷支持黃尤美的主張，令人不解，且身兼黨工還公開支持特定人，實有違中立原則。

林岳璋也說，當初協調結果是由中央裁定，沒想到黨部卻突發公告，決定初選由黨員投票加民調，此作法顯將他和賴邊綠化，難免讓人質疑「早已運作好」，也讓支持者誤認為他們兩人「被搓掉」，面對不公平機制，兩人決定退出，以表對自己支持者負責。

媒體追問未來是否會脫黨參選？兩人表示，遇這種情況不站出來澄清說明不可，至於未來，因黨中央明日將派員南下協調，待協商結果如何，再為下一步打算。

林聖爵否認曾經支持全民調，他回應指當時主張全民調是針對縣長選舉，和現在不同，有資料可查，他參政作風一貫不變，不管初選最後誰勝出，他就支持誰。

雲林縣黨部表示，提名登記辦法以2011年10月黨中央修訂相關作業辦法辦理，並無不當，明天黨中央將派員到雲林和三人說明協商。

有意參選斗六市長的雲林縣議員賴淑娞（右）和林岳璋，對縣黨部辦理有爭議的初選，未依協商報請黨中央處理，今天聯袂指控縣黨部有失公平。記者蔡維斌／攝影

斗六市代表會副主席黃尤美（右）今天在市長林聖爵（左）陪同下完成國民黨內初選登記。記者蔡維斌／攝影

有意參選斗六市長的雲林縣議員林岳璋（左）和賴淑娞，對縣黨部辦理有爭議的初選，未依協商報請黨中央處理，今天聯袂指控縣黨部有失公平。記者蔡維斌／攝影

有意參選斗六市長的雲林縣議員賴淑娞（右）和林岳璋，對縣黨部辦理有爭議的初選，未依協商報請黨中央處理，今天聯袂指控縣黨部有失公平。記者蔡維斌／攝影