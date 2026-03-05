爭藍營竹縣長提名 徐欣瑩提優化「0到6歲國家養」強化托育與學前支持

國民黨新竹縣長初選競爭升溫，由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩爭取黨內提名。陳見賢今提出育兒政策，拋出「新生兒補助加碼」，將提高新生兒營養金補助金額。徐欣瑩辦公室指出，徐欣瑩提出優化「0-6歲國家養」政策，包含提高公托、準公托、非營利幼兒園、私托等托育補助，透過強化托育與學前支持，讓年輕父母在工作與育兒間不必二選一。

徐欣瑩辦公室說，新竹縣要能夠更好，需要更實際地讓成家、立業和生育同時都能夠兼顧。雙AI的政策領航就是涵蓋這一個目標方向，讓青年成家被支持，產業百業齊飛，同時鼓勵生育。其中最重要的是能夠讓經濟壓力降低，從生活開支整體上包含居住、交通成本降低開始著手，也針對三明治世代、弱勢族群、原住民、新住民多方面給予支持，讓居住在竹縣能夠樂活，才能夠全面性解決問題。

徐欣瑩辦公室進一步說，讓新竹年輕家庭「敢生、敢養」，一直是徐欣瑩不斷推動的政策目標。政府應該協助分攤家庭生育的壓力，尤其新竹年輕家庭忙於工作，政府更應積極扮演「支持者」角色。

因此，徐欣瑩在「雙AI」政策願景基礎上，將打造有愛(Ai)的托育政策，提出優化「0-6歲國家養」政策，包含提高公托、準公托、非營利幼兒園、私托等托育補助，希望透過強化托育與學前支持，讓年輕父母在工作與育兒之間不必二選一。