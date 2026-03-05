6搶3戰況激烈…綠營高市議員選區初選結果出爐 黃彥毓意外落敗

民進黨高雄市議員各選區初選結果陸續出爐，去年最早張掛跟立委賴瑞隆合體看板、黨內議員中率先支持賴選市長的前鎮小港區議員黃彥毓落敗，同為賴瑞隆團隊的辦公室執行長黃敬雅卻勝出，支持者為黃彥毓意外落敗感到不捨，喊說要他「直接選立委」。

此次民進黨五個初選選區之中，前鎮小港6搶3是戰況最激烈的選區，新人中包含有「最帥里長」之稱的林浤澤及外型亮麗的前空服員黃敬雅，兩人的高知名度讓爭取連任的黃彥毓備感壓力，陸續請來立委王義川、沈伯洋及陸委會副主委梁文傑等人助選。

梁文傑提及，2005年陳菊第一次參選高雄市長，當年紅衫軍風潮讓民進黨面臨最艱困選情，他和黃彥毓、賴瑞隆分別從台北、雲林南下高雄並肩作戰；黃彥毓陷入苦戰可能是因為長得比較「親民」，所以選舉上有點吃虧，但若要選老公或議員，一定要選長得親民的人，才比較實在、比較靠得住。

回顧去年5月，與立委賴瑞隆同選區的議員黃彥毓率先張掛10面合體看板，公開表態支持賴選高雄市長，他強調與賴瑞隆同為陳菊擔任高雄市長期間的幕僚，兩人共事近20年、情誼深厚，肯定賴瑞隆能以豐富行政經驗及優異民代成績，帶領高雄穩健前行。

今天中午黃彥毓得知初選落敗後，他表示，選舉有輸有贏，但服務地方的心不會改變。未來仍會繼續努力，關心地方、陪伴鄉親。

不過許多支持者為黃彥毓落敗感到難過，由於立委賴瑞隆將挑戰2026高雄市長，若順利當選就會有立委缺額，也有支持者喊說，希望黃彥毓直接選立委，更上一層樓。

議員黃彥毓是最早張掛選舉看板，支持立委賴瑞隆選市長的黨內議員，不過他初選未通過，恐怕會是初選唯一落敗的現任議員。圖／本報資料照