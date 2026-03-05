快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
民進黨高市議員黃彥毓（中）是去年最早發聲支持立委賴瑞隆選市長的議員，不過此次鎮港區競爭空前激烈，他一開始就喊搶救，最後未能通過初選。記者徐白櫻／攝影
民進黨高市議員黃彥毓（中）是去年最早發聲支持立委賴瑞隆選市長的議員，不過此次鎮港區競爭空前激烈，他一開始就喊搶救，最後未能通過初選。記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄議員各選區初選結果陸續出爐，去年最早張掛跟立委賴瑞隆合體看板、黨內議員中率先支持賴選市長的前鎮小港區議員黃彥毓落敗，同為賴瑞隆團隊的辦公室執行長黃敬雅卻勝出，支持者為黃彥毓意外落敗感到不捨，喊說要他「直接選立委」。

2026九合一選舉

此次民進黨五個初選選區之中，前鎮小港6搶3是戰況最激烈的選區，新人中包含有「最帥里長」之稱的林浤澤及外型亮麗的前空服員黃敬雅，兩人的高知名度讓爭取連任的黃彥毓備感壓力，陸續請來立委王義川、沈伯洋及陸委會副主委梁文傑等人助選。

梁文傑提及，2005年陳菊第一次參選高雄市長，當年紅衫軍風潮讓民進黨面臨最艱困選情，他和黃彥毓、賴瑞隆分別從台北、雲林南下高雄並肩作戰；黃彥毓陷入苦戰可能是因為長得比較「親民」，所以選舉上有點吃虧，但若要選老公或議員，一定要選長得親民的人，才比較實在、比較靠得住。

回顧去年5月，與立委賴瑞隆同選區的議員黃彥毓率先張掛10面合體看板，公開表態支持賴選高雄市長，他強調與賴瑞隆同為陳菊擔任高雄市長期間的幕僚，兩人共事近20年、情誼深厚，肯定賴瑞隆能以豐富行政經驗及優異民代成績，帶領高雄穩健前行。

今天中午黃彥毓得知初選落敗後，他表示，選舉有輸有贏，但服務地方的心不會改變。未來仍會繼續努力，關心地方、陪伴鄉親。

不過許多支持者為黃彥毓落敗感到難過，由於立委賴瑞隆將挑戰2026高雄市長，若順利當選就會有立委缺額，也有支持者喊說，希望黃彥毓直接選立委，更上一層樓。

議員黃彥毓是最早張掛選舉看板，支持立委賴瑞隆選市長的黨內議員，不過他初選未通過，恐怕會是初選唯一落敗的現任議員。圖／本報資料照
議員黃彥毓是最早張掛選舉看板，支持立委賴瑞隆選市長的黨內議員，不過他初選未通過，恐怕會是初選唯一落敗的現任議員。圖／本報資料照

黃彥毓（左）最早力挺立委賴瑞隆選市長的高市議員，結果初選被賴的助理黃敬雅所打敗，無緣競選連任。圖／取自黃彥毓臉書
黃彥毓（左）最早力挺立委賴瑞隆選市長的高市議員，結果初選被賴的助理黃敬雅所打敗，無緣競選連任。圖／取自黃彥毓臉書

邱建富否認託人傳話談選舉 民眾黨不解：彰化縣長將與國民黨共同努力

針對彰化市前市長邱建富否認托人傳話，民眾黨秘書長周榆修今天表示，邱建富確實曾經透過友人聯繫，希望與民眾黨主席黃國昌見面，「事實就是事實，簡單明瞭」，民眾黨將會在善意的基礎之上與國民黨共同合作。

6搶3戰況激烈…綠營高市議員選區初選結果出爐 黃彥毓意外落敗

民進黨高雄市議員各選區初選結果陸續出爐，去年最早張掛跟立委賴瑞隆合體看板、黨內議員中率先支持賴選市長的前鎮小港區議員黃彥毓落敗，同為賴瑞隆團隊的辦公室執行長黃敬雅卻勝出，支持者為黃彥毓意外落敗感到不捨，喊說要他「直接選立委」。

爭藍營竹縣長提名 徐欣瑩提優化「0到6歲國家養」強化托育與學前支持

國民黨新竹縣長初選競爭升溫，由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩爭取黨內提名。陳見賢今提出育兒政策，拋出「新生兒補助加碼」，將提高新生兒營養金補助金額。徐欣瑩辦公室指出，徐欣瑩提出優化「0-6歲國家養」政策，包含提高公托、準公托、非營利幼兒園、私托等托育補助，透過強化托育與學前支持，讓年輕父母在工作與育兒間不必二選一。

蔣萬安批准李四川10日離職 蘇巧慧：我是唯一10年和市民在一起的候選人

國民黨預計11日提出新北市長參選人選，台北市長蔣萬安今表示，已批准台北市副市長李四川10日離職。民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，從她宣布投入新北市長選舉已經500多天，她是第一位提出競選主軸的候選人，也是第一位提出政見的候選人，更是唯一一位過去十年都和新北市民站在一起，一起推動城市成長和進步的候選人。

被點名「返鄉挑戰」選彰化？劉和然：我的戰場在新北

國民黨彰化縣長提名僵局懸而未解，傳黨中央提議彰化出身的新北市副市長劉和然返鄉挑戰，化解地方派系紛爭。劉和然今在臉書發文表示，能被故鄉的前輩肯定、被鄉親們點名，是莫大的榮耀與厚愛，但他在新北39年，新北正處於轉型關鍵期。市長侯友宜交付的使命、市民對各項建設的期待，還有即將接棒衝刺的戰友們，都讓他深知「我的戰場，就在新北」。

邱建富否認託人傳話會見黃國昌 坦言「後援力量仍未散去」

民眾黨主席黃國昌昨日提及民進黨前彰化市長邱建富曾透過友人聯繫黨秘書長周榆修，希望安排與他會面、討論參選彰化縣長一事，但黃國昌已表達不宜；對此邱建富澄清，從未託人傳話要見黃主席，但也坦言，現階段情勢確實呈現「抬轎的人不想落幕」，後援力量仍未散去，他的志工仍持續努力。

