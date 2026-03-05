邱建富否認託人傳話談選舉 民眾黨不解：彰化縣長將與國民黨共同努力

針對彰化市前市長邱建富否認托人傳話，民眾黨秘書長周榆修今天表示，邱建富確實曾經透過友人聯繫，希望與民眾黨主席黃國昌見面，「事實就是事實，簡單明瞭」，民眾黨將會在善意的基礎之上與國民黨共同合作。

迎戰2026年地方選舉，國民黨在彰化縣長人選陷入膠著，傳出彰化縣議長謝典林提出「非綠大聯盟」的構想，有意推薦民進黨籍的邱建富代表參選。黃國昌昨天受訪時透露，邱建富確實有居中聯繫，想要討論參選彰化縣長，不過由於對方是民進黨員，因此請周榆修回覆「不宜」。

不過，邱建富今天否認相關說法，聲稱從未托人傳話黃國昌。周榆修稍早透過文字表示，確實曾經接獲邱建富友人聯繫，希望協助安排其與黃國昌會面，「事實就是事實，簡單明瞭，不解邱前市長為何要否認？」

周榆修說，誠信是每一位政治人物最基本的操守與底線，更何況是有意爭取縣民支持出任地方父母官者，更是需要自我惕厲，沒有任何模糊空間。

周榆修也說，彰化縣為非直轄市的第一大縣市，外界高度關注國民黨與民眾黨如何透過合作，延續現任縣長王惠美的8年優質執政，「台灣民眾黨也會在善意的基礎上與中國國民黨共同努力。」