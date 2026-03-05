快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

被點名「返鄉挑戰」選彰化？劉和然：我的戰場在新北

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市副市長劉和然。圖／摘自劉和然臉書
新北市副市長劉和然。圖／摘自劉和然臉書

國民黨彰化縣長提名僵局懸而未解，傳黨中央提議彰化出身的新北市副市長劉和然返鄉挑戰，化解地方派系紛爭。劉和然今在臉書發文表示，能被故鄉的前輩肯定、被鄉親們點名，是莫大的榮耀與厚愛，但他在新北39年，新北正處於轉型關鍵期。市長侯友宜交付的使命、市民對各項建設的期待，還有即將接棒衝刺的戰友們，都讓他深知「我的戰場，就在新北」。

2026九合一選舉

劉和然說，這兩天許多來自故鄉彰化的前輩與好友，捎來了溫暖的叮嚀與深切的期許，回到彰化，吹著熟悉的風，走在兒時成長的土地上，那份血液裡的連結是騙不了人的，能被故鄉的前輩肯定、被鄉親們點名，對一個出身竹塘的理化老師來說，是莫大的榮耀，更是沈甸甸的厚愛。

「這份厚愛，我點滴在心，也深感惶恐。」劉和然說，39年前他帶著行囊來到這片當時稱為「台北縣」的土地，從站在講台上的老師，到進入公務體系的副市長，在新北1萬4095個日子裡，他的青春、我的奮鬥，以及對每一條街道、每一項公共建設的承諾，都已經與這座城市緊緊繫在一起。

劉和然說，目前新北正處於轉型的關鍵期，侯市長交付的使命、市民對各項建設的期待，還有即將接棒衝刺的戰友們，都讓他深知「我的戰場，就在新北。」

劉和然說，他非常喜歡運動，運動家精神不只是爭取個人的紀錄，更是在接力賽最關鍵的時刻，守好自己的崗位，確保每一棒都能穩健交接。

劉指出，對於彰化，他有著永恆的報答之心，但他相信，故鄉有許多深耕多年、優秀且更接地氣的人才。彰化的未來，應該交給最懂那片土地跳動脈搏的人「而我，會帶著這份來自家鄉的祝福，繼續在新北努力。」

劉和然說，守護好全台灣最大的城市，讓新北的進步成為彰化的後盾，這是他報答故鄉另一種、也最踏實的方式。謝謝前輩的厚愛，謝謝所有彰化鄉親的提攜。未來的路還長，他會持續在崗位上，繼續努力，為台灣加油。

劉和然 彰化 新北 國民黨

延伸閱讀

縣市長提名 鄭麗文讚3女將戰力爆表

彰化縣長選戰…加入國民黨抗綠？ 邱建富：不可能

國民黨提名陳玉珍戰金門 楊鎮浯喊：該挺身時寸步不讓

要謝衣鳯不選彰化縣長？蕭旭岑：黨未勸退

相關新聞

邱建富否認託人傳話談選舉 民眾黨不解：彰化縣長將與國民黨共同努力

針對彰化市前市長邱建富否認托人傳話，民眾黨秘書長周榆修今天表示，邱建富確實曾經透過友人聯繫，希望與民眾黨主席黃國昌見面，「事實就是事實，簡單明瞭」，民眾黨將會在善意的基礎之上與國民黨共同合作。

6搶3戰況激烈…綠營高市議員選區初選結果出爐 黃彥毓意外落敗

民進黨高雄市議員各選區初選結果陸續出爐，去年最早張掛跟立委賴瑞隆合體看板、黨內議員中率先支持賴選市長的前鎮小港區議員黃彥毓落敗，同為賴瑞隆團隊的辦公室執行長黃敬雅卻勝出，支持者為黃彥毓意外落敗感到不捨，喊說要他「直接選立委」。

爭藍營竹縣長提名 徐欣瑩提優化「0到6歲國家養」強化托育與學前支持

國民黨新竹縣長初選競爭升溫，由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩爭取黨內提名。陳見賢今提出育兒政策，拋出「新生兒補助加碼」，將提高新生兒營養金補助金額。徐欣瑩辦公室指出，徐欣瑩提出優化「0-6歲國家養」政策，包含提高公托、準公托、非營利幼兒園、私托等托育補助，透過強化托育與學前支持，讓年輕父母在工作與育兒間不必二選一。

蔣萬安批准李四川10日離職 蘇巧慧：我是唯一10年和市民在一起的候選人

國民黨預計11日提出新北市長參選人選，台北市長蔣萬安今表示，已批准台北市副市長李四川10日離職。民進黨新北市長參選人蘇巧慧回應，從她宣布投入新北市長選舉已經500多天，她是第一位提出競選主軸的候選人，也是第一位提出政見的候選人，更是唯一一位過去十年都和新北市民站在一起，一起推動城市成長和進步的候選人。

被點名「返鄉挑戰」選彰化？劉和然：我的戰場在新北

國民黨彰化縣長提名僵局懸而未解，傳黨中央提議彰化出身的新北市副市長劉和然返鄉挑戰，化解地方派系紛爭。劉和然今在臉書發文表示，能被故鄉的前輩肯定、被鄉親們點名，是莫大的榮耀與厚愛，但他在新北39年，新北正處於轉型關鍵期。市長侯友宜交付的使命、市民對各項建設的期待，還有即將接棒衝刺的戰友們，都讓他深知「我的戰場，就在新北」。

邱建富否認託人傳話會見黃國昌 坦言「後援力量仍未散去」

民眾黨主席黃國昌昨日提及民進黨前彰化市長邱建富曾透過友人聯繫黨秘書長周榆修，希望安排與他會面、討論參選彰化縣長一事，但黃國昌已表達不宜；對此邱建富澄清，從未託人傳話要見黃主席，但也坦言，現階段情勢確實呈現「抬轎的人不想落幕」，後援力量仍未散去，他的志工仍持續努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。