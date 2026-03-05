被點名「返鄉挑戰」選彰化？劉和然：我的戰場在新北

國民黨彰化縣長提名僵局懸而未解，傳黨中央提議彰化出身的新北市副市長劉和然返鄉挑戰，化解地方派系紛爭。劉和然今在臉書發文表示，能被故鄉的前輩肯定、被鄉親們點名，是莫大的榮耀與厚愛，但他在新北39年，新北正處於轉型關鍵期。市長侯友宜交付的使命、市民對各項建設的期待，還有即將接棒衝刺的戰友們，都讓他深知「我的戰場，就在新北」。

劉和然說，這兩天許多來自故鄉彰化的前輩與好友，捎來了溫暖的叮嚀與深切的期許，回到彰化，吹著熟悉的風，走在兒時成長的土地上，那份血液裡的連結是騙不了人的，能被故鄉的前輩肯定、被鄉親們點名，對一個出身竹塘的理化老師來說，是莫大的榮耀，更是沈甸甸的厚愛。

「這份厚愛，我點滴在心，也深感惶恐。」劉和然說，39年前他帶著行囊來到這片當時稱為「台北縣」的土地，從站在講台上的老師，到進入公務體系的副市長，在新北1萬4095個日子裡，他的青春、我的奮鬥，以及對每一條街道、每一項公共建設的承諾，都已經與這座城市緊緊繫在一起。

劉和然說，目前新北正處於轉型的關鍵期，侯市長交付的使命、市民對各項建設的期待，還有即將接棒衝刺的戰友們，都讓他深知「我的戰場，就在新北。」

劉和然說，他非常喜歡運動，運動家精神不只是爭取個人的紀錄，更是在接力賽最關鍵的時刻，守好自己的崗位，確保每一棒都能穩健交接。

劉指出，對於彰化，他有著永恆的報答之心，但他相信，故鄉有許多深耕多年、優秀且更接地氣的人才。彰化的未來，應該交給最懂那片土地跳動脈搏的人「而我，會帶著這份來自家鄉的祝福，繼續在新北努力。」

劉和然說，守護好全台灣最大的城市，讓新北的進步成為彰化的後盾，這是他報答故鄉另一種、也最踏實的方式。謝謝前輩的厚愛，謝謝所有彰化鄉親的提攜。未來的路還長，他會持續在崗位上，繼續努力，為台灣加油。