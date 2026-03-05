邱建富否認託人傳話會見黃國昌 坦言「後援力量仍未散去」

民眾黨主席黃國昌昨日提及民進黨前彰化市長邱建富曾透過友人聯繫黨秘書長周榆修，希望安排與他會面、討論參選彰化縣長一事，但黃國昌已表達不宜；對此邱建富澄清，從未託人傳話要見黃主席，但也坦言，現階段情勢確實呈現「抬轎的人不想落幕」，後援力量仍未散去，他的志工仍持續努力。

爭取民進黨彰化縣長提名失利的邱建富，傳聞彰化縣議長謝典霖希望以「非綠大聯盟」合作模式推薦他參選，並透過民眾黨前立委蔡壁如安排與前民眾黨主席柯文哲會面。黃國昌昨天表示，他知道邱有透過人表達想見自己，但已透過秘書長周榆修表達不宜。

對此邱建富澄清，不曾主動要求要見黃國昌，不知道為什麼會有這樣的說法，他推測可能是熱心人事看好他參選縣長有勝算，想為他牽線。

至於外界關心的「非綠大聯盟」議題，當時因為參與議政沙龍上課的緣故，確實曾與謝典霖及蔡壁如就地方整合方向交換意見。相關討論的出發點很單純，就是希望在競爭之外，仍能為彰化尋求更多合作與可能性，一切以地方發展與鄉親福祉為優先。他強調，一向主張政治可以有立場，但不必對立；可以有競爭，但更應合作。