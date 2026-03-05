聽新聞
支持者聚集車站迎接引民怨 游淑貞：民眾自發行動
花蓮縣吉安鄉長游淑貞獲國民黨提名參選花蓮縣長，昨天搭車返回花蓮，火車站前聚集支持者高喊宣傳口號，引起民怨，經站務人員勸阻後才離開站內。游淑貞說，是民眾自發性行動。
2026九合一選舉
游淑貞昨天晚間7時許抵達花蓮火車站，來自縣內多個社團、宮廟及鄉鎮代表到場迎接，現場高喊「凍蒜」，手持競選標語。游淑貞出站後，向支持者重申施政願景，強調將加速蘇花安建設、提升產業競爭力等。
由於現場支持者眾多，一度將出站口及站前廣場塞滿，引起旅客反彈，現場站務人員、鐵警持續勸導。也有民眾質疑，站內不能有政治活動，台鐵公司卻選擇性容忍。
花蓮火車站長鄭成忠今天接受中央社記者採訪表示，火車到站前20分鐘出現人潮集結，當時有派員前往詢問，勸導政治活動不得在站內進行，也加派6名人員前往勸阻，並向鐵警請求支援維持秩序。
現場集結人員向站務人員反映「有向台鐵長官知會過，獲同意」。鄭成忠表示，經確認並未獲得申請，且就算申請，為維持行政中立，也不會同意政治性活動。
鄭成忠提到，當時不斷向支持者勸導退出站內，但游淑貞一出站，現場氣氛熱烈，一群人突然就往出口走，現場站務人員及鐵警不斷勸導，人群才退到站外進行。
對於支持者影響車站乘客進出，游淑貞今天接受媒體聯訪表示，鄉親自發性歡迎，給她加油鼓勵，若有妨礙到旅客予以抱歉，但這是民眾自發性行動，只能說感謝和抱歉。
