提國影二期拿回來被綠營議員批帶風向 黃國昌競總：替中央跳票找藉口

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
國家電影及視聽文化中心第一期已完工營運中。圖／新北市新聞局提供

新北市長參選人黃國昌昨天提出政見，若當選市長，會將國影二期土地拿回來，自己蓋展演場地，被綠營議員認為是用片面數字帶風向，競總發言人戴于文表示，蘇系議員急著出面護航，卻對地方實際需求視而不見，替中央跳票的建設找藉口，才應該被市民淘汰。

新北市議員翁震州昨發文表示，國影二期預算增加，並非憑空暴增，是後續新北要求加蓋停車場，都市計畫要求設置2座空橋，工程規模擴大，經費自然需要重新評估，因此總經費可能接近翻倍，也因為金額變動，必須重新送行政院核定。討論市政可以監督，但請把脈絡講清楚，而不是用片面數字帶風向。

戴于文指出，國影二期在蘇貞昌擔任行政院長期間大張旗鼓宣布，開開心心的大撒幣，如今卻無法兌現，形同對新北市民開出空頭支票。當初說得信誓旦旦，如今成果何在？中央欠新北市民一個清楚說明，更欠一聲道歉。

戴于文表示，至於自詡深耕地方的立委蘇巧慧，面對中央政策跳票卻選擇沉默，未見具體監督與爭取作為，令人遺憾。立法委員的職責是為民發聲、替地方把關，而不是在關鍵時刻選擇失聲。戴于文強調，新北市民要的不是護航與推託，而是兌現承諾與負責任的新政治。

爆料內參民調和江啟臣差不到10% 何欣純：無論對手是誰贏的一定是我

民進黨立委、台中市長參選人何欣純昨接受媒體人黃暐瀚專訪，談到台中市長選戰，她透露農曆年後的內參民調中，自己僅落後立法院副院長江啟臣不到10%，差距越縮越小，離選舉還有9個月，不管對手是江還是國民黨立委楊瓊瓔，都有信心會贏。

北市綠營初選將起跑 憂王定宇婚外情受影響？ 湧言會新人這樣說

民進黨北市議員初選於3月9日到15日進行電話民調，湧言會的中正萬華候選人康家瑋、大安文山候選人劉品妡今在中正區與大安區交界的古亭國小前發車。由於湧言會大學長、立委王定宇疑婚外情案，他們受訪表示，認為地方選民是理智，深耕在地才是重點，所以不會影響。

高雄綠議員前鎮小港民調揭曉 空難倖存空姐勝出、1現任議員落馬

民進黨高雄市議員初選共有5個選區進行電話民調，前鎮小港區6人搶3席競爭最激烈，因完成樣本數不足，總共進行兩天才完成。高市黨部表示，提名含單一性別性別保障名額在內，前鎮小港區通過初選者3人，分別為現任議員鄭光峰及新人吳昱鋒、黃敬雅。現任議員黃彥毓未能通過初選。

餞別禮？蔣萬安曝1原因簽李四川辭呈：雙北合作是最好禮物

國民黨預計3月11日於國民黨中常會，正式徵召北市副市長李四川參選新北市長。台北市長蔣萬安今天被問及已經想好給李副的餞別禮物了嗎？蔣萬安說，雙北合作就是給川伯最好的禮物。

對李貞秀提當選無效之訴 政院：僅選委會可以 但尊重決議

針對陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委資格爭議，傳公部門將向法院提起當選無效之訴，行政院指出，依照選罷法，能提出的機關只有選舉委員會；行政院尊重中選會認定，也希望立法院儘速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作。

