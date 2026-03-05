提國影二期拿回來被綠營議員批帶風向 黃國昌競總：替中央跳票找藉口

新北市長參選人黃國昌昨天提出政見，若當選市長，會將國影二期土地拿回來，自己蓋展演場地，被綠營議員認為是用片面數字帶風向，競總發言人戴于文表示，蘇系議員急著出面護航，卻對地方實際需求視而不見，替中央跳票的建設找藉口，才應該被市民淘汰。

新北市議員翁震州昨發文表示，國影二期預算增加，並非憑空暴增，是後續新北要求加蓋停車場，都市計畫要求設置2座空橋，工程規模擴大，經費自然需要重新評估，因此總經費可能接近翻倍，也因為金額變動，必須重新送行政院核定。討論市政可以監督，但請把脈絡講清楚，而不是用片面數字帶風向。

戴于文指出，國影二期在蘇貞昌擔任行政院長期間大張旗鼓宣布，開開心心的大撒幣，如今卻無法兌現，形同對新北市民開出空頭支票。當初說得信誓旦旦，如今成果何在？中央欠新北市民一個清楚說明，更欠一聲道歉。

戴于文表示，至於自詡深耕地方的立委蘇巧慧，面對中央政策跳票卻選擇沉默，未見具體監督與爭取作為，令人遺憾。立法委員的職責是為民發聲、替地方把關，而不是在關鍵時刻選擇失聲。戴于文強調，新北市民要的不是護航與推託，而是兌現承諾與負責任的新政治。