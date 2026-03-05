對李貞秀提當選無效之訴 政院：僅選委會可以 但尊重決議

針對陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委資格爭議，傳公部門將向法院提起當選無效之訴，行政院指出，依照選罷法，能提出的機關只有選舉委員會；行政院尊重中選會認定，也希望立法院儘速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作。

李貞秀擔任立委資格爭議持續延燒，自由時報報導，公部門將向法院提出當選無效之訴。針對此事，媒體於行政院會後記者會時提問，確認當選無效之訴的機關是陸委會或中選會，另問及李貞秀2025年3月才放棄中國戶籍，行政部門應在事前就掌握李貞秀戶籍狀況，反應是否慢半拍。

對此，行政院發言人李慧芝指出，根據「公職人員選舉罷免法」第121條，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會；針對個別立委參選資格或就職疑慮，行政機關都依法認定跟辦理，內政部早在1月28日函請立法院秘書長要求依法辦理立委就職，「沒有慢的問題」。

另針對制度缺漏，李慧芝提到，陸委會先前也說明，正與內政部、中選進行檢討；行政院尊重中選會認定，也希望立法院儘速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作。

內政部次長董建宏補充，針對國籍法部分，內政部已三度函請立法院秘書長以及李貞秀，要求就職前應提出放棄國籍的書面證明，但立法院秘書長在2月13日回函裡並未提供，因此內政部至今仍未收到相關證明文件，依照國籍法第20條，立委是由立法院解職，由立法院依規定處理。

至於定居方面，董建宏指出，李貞秀1999年經許可在台定居，但在移民署通知後，才於2025年3月向移民署繳交經海基會驗證的註銷中國戶籍公證書，在此之前，李貞秀未曾提出相關證明、身分也未完成轉換。。

董建宏說，依據選罷法第29條，發現候選人資格不符規定時，當選後可依同法121條規定，由行政機關中的選舉委員會提起當選無效之訴。