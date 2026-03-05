被點名披綠袍戰竹市長 李慧芝：我的日常是政策跟政務

民進黨新竹市長人選未定，傳出黨主席賴清德屬意在地眼科醫師、新竹市信賴台灣之友會理事長吳國治參選，近日又有人點名行政院發言人李慧芝適合出戰。李慧芝今日正面回應，稱「我的日常就是政策跟政務」。

鏡週刊報導，考量新竹市都會特性、選民結構，以及對手特質，民進黨內有人認為李慧芝是適合出戰現任市長高虹安的奇兵。行政院長卓榮泰周二赴立法院備詢時被問及此事，他僅笑稱「你要問她」，李慧芝則面帶微笑未作回應。

不過，有媒體在行政院會後記者會再向李慧芝提問，李慧芝表示，她的日常就是政策跟政務，並提到卓榮泰就任時曾說過，她跟副院長的日常就是討論政務，而不是選務，「所以我們今天就以政務為主」。