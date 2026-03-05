聽新聞
0:00 / 0:00
被點名披綠袍戰竹市長 李慧芝：我的日常是政策跟政務
民進黨新竹市長人選未定，傳出黨主席賴清德屬意在地眼科醫師、新竹市信賴台灣之友會理事長吳國治參選，近日又有人點名行政院發言人李慧芝適合出戰。李慧芝今日正面回應，稱「我的日常就是政策跟政務」。
2026九合一選舉
鏡週刊報導，考量新竹市都會特性、選民結構，以及對手特質，民進黨內有人認為李慧芝是適合出戰現任市長高虹安的奇兵。行政院長卓榮泰周二赴立法院備詢時被問及此事，他僅笑稱「你要問她」，李慧芝則面帶微笑未作回應。
不過，有媒體在行政院會後記者會再向李慧芝提問，李慧芝表示，她的日常就是政策跟政務，並提到卓榮泰就任時曾說過，她跟副院長的日常就是討論政務，而不是選務，「所以我們今天就以政務為主」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。