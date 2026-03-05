高雄大岡山綠營議員初選民調揭曉 陳其邁前機要秘書落敗

民進黨高雄市議員初選共有五個選區進行電話民調，昨晚進行大岡山區及競爭最激烈的前鎮、小港區。高市黨部今天公布結果，大岡山區由現任議員黃秋媖、林志誠及新人蔡秉璁通過初選，3人順利取得參選門票。曾任市府機要秘書的蔣宛庭未能通過初選。

高市黨部公布民調結果，林志誠37.99 ％、黃秋媖36 ％、蔡秉璁20.47 ％、蔣宛庭5.54 ％，本區提名3席，含單一性別保障一席（婦保），通過初選民調者為林志誠、黃秋媖、蔡秉璁。

初選結果公布，大岡山區由現任議員黃秋媖、林志誠及新人蔡秉璁勝出。黃秋瑛於2018年接棒母親翁瑞珠參選高市議員，已經連任2屆議員，將挑戰第3屆。議員林志誠2022年首度參選議員，黨內初選時，當時尋求連任的高市觀光局長高閔琳被擠下，無緣競選連任。

蔡秉璁是立委邱志偉辦公室執行長，台大、清大畢業，曾在總統府、陸委會、經濟部及台電公司歷練過，可說是民潮流在高雄的重點栽培新人。

另外參選新人蔣宛庭曾擔任前市議員陳政聞辦公室主任，以及市長陳其邁團隊的海洋局與民政局機要秘書，未能跨過初選門檻。

第3選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區）預定提名3席，初選結果公布，黃秋媖、林志誠及蔡秉璁通過初選。圖／高市黨部提供

新人蔡秉璁（右三）是新潮流的明日之星，他也是立委邱志偉的子弟兵。圖／取自邱志偉臉書