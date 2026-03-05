新生兒補助加碼！ 陳見賢競選政見「營養金政策」每胎多1萬

少子化壓力持續升高，打造「敢生、願養」的環境，成為各界關注焦點。新竹縣長參選人、副縣長陳見賢今天宣布推出守護孩子成長新政策，提出「新生兒補助加碼」，全面提高營養金補助金額，每胎多1萬元、最高可達新台幣10萬元，盼減輕年輕家庭育兒負擔，成為父母最有力的後盾。

陳見賢表示，新竹縣近年持續加強校園軟硬體建設、擴充公立幼兒園名額，整體教育資源逐步提升。從人口結構來看，新竹縣平均年齡約41歲，其中竹北市更年輕為37.6歲，是全國少數人口相對年輕的城市之一。然而，少子化趨勢仍難避免，去年竹縣出生人數為2855人，雖在全國屬於前段班，但仍呈逐年下降趨勢。少子化影響家庭結構，也牽動未來勞動力與經濟發展，因此必須積極的回應。

因此，陳見賢提出競選政見「新生兒補助加碼」，規畫第一胎補助2萬元、第二胎3萬元、第三胎6萬元、第四胎以上10萬元；若為雙胞胎補助5萬元、三胞胎以上補助10萬元，若同時符合多項條件，將以金額較高者計算。希望透過提高新生兒營養金補助，實質降低家庭在孩子出生初期的照顧成本，讓家長能更安心迎接新生命。

除了補助政策外，陳見賢也強調，未來將持續擴充公托、公幼與準公共托育量能，並同步強化早期療育、親職支持與兒少保護網絡，從出生、托育到學齡教育建立完整支持體系。他表示，孩子是城市的未來，政府必須成為家庭最可靠的後盾，打造安全、友善的育兒與學習環境，讓新竹縣真正成為「願生、樂養」的宜居城市。