邱垂正：李貞秀不具參選資格 將把證據送中選會

中央社／ 台北5日電

針對陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委資格爭議，陸委會主委邱垂正表示，李貞秀自曝2025年3月才繳回除籍證明，依照兩岸條例的規範，不具備登記參選的資格，將把事實證據送至中選會，盼中選會依法行政。

邱垂正接受今天播出的「官我什麼事」節目專訪指出，李貞秀自曝2025年3月才繳回除籍證明，依照兩岸條例第21條，必須擁有台灣戶籍滿10年才可登記為公職候選人或參選公職，「依照兩岸條例的規範，她不具有登記參選的資格」。

邱垂正表示，兩岸條例曾於2004年修法，建立單一戶籍制，規定台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或申領中國大陸護照；2004年前取得台灣戶籍的原中國大陸民眾必須要在6個月內將放棄中國大陸戶籍的證明繳回，才不會失去台灣人的身分。

邱垂正說，李貞秀於1999年在台定居，當時應該有取得台灣的戶籍，但在2004年修法後，並沒有收到李貞秀的放棄戶籍證明，直到2025年3月她才繳回放棄戶籍證明，等於擁有台灣身分不到1年。

邱垂正表示，「就李貞秀女士的這個個案，那就是明顯的違反現行的兩岸條例，她不具備登記參選的資格，是相當明確的」。陸委會也將把事實證據送至中選會，希望中選會能依法行政。

另外，由於選舉登記查核時，中選會只會查戶籍謄本，但上面並沒有註明何時繳回放棄戶籍證明，需要另外透過內政部移民署、戶政司查詢，他們也正積極將漏洞補起來。

李貞秀就任立委資格遭質疑，她日前提出除籍證明書，佐證大陸戶籍註銷時間在1993年4月26日，但陸委會認為，李貞秀除籍證明書格式、內容「有點怪異」，因此僅採認除籍證明書繳回移民署的時間2025年3月，即李貞秀在2023年底登記成為民眾黨不分區立委候選人時具雙重戶籍。

