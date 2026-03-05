聽新聞
高雄綠議員前鎮小港民調揭曉 空難倖存空姐勝出、1現任議員落馬
民進黨高雄市議員初選共有5個選區進行電話民調，前鎮小港區6人搶3席競爭最激烈，因完成樣本數不足，總共進行兩天才完成。高市黨部表示，提名含單一性別性別保障名額在內，前鎮小港區通過初選者3人，分別為現任議員鄭光峰及新人吳昱鋒、黃敬雅。現任議員黃彥毓未能通過初選。
2026九合一選舉
第10選區（前鎮、小港）現有8席議員，年底改選預估會減少1席，民進黨準備提名3席，共有現任議員鄭光峰、黃彥毓，以及新人林浤澤、黃敬雅、黃雍琇、吳昱峰，呈現6搶3局面。
此次被視為一級戰區的鎮港區歷經兩天民調才揭露最後結果，現任議員鄭光峰順利取得門票，事前狂喊搶救的議員黃彥毓最後未能跨過初選；前鎮區明孝里長林浤澤選前呼聲高，但爆發詐領保險理賠爭議，也未能勝出。另外，新人吳昱鋒是此次黑馬，可望順利獲得提名。
復興空難倖存的前空服員黃敬雅及競爭對手黃雍琇，兩人在2022年前鎮小港區議員選舉中交手過，不過當時黃敬雅是代表台灣基進黨參選，此次加入民進黨，加入黨內初選爭取提名。黃雍琇上次參選議員，只差225票當選，此次不幸落敗。
