爆料內參民調和江啟臣差不到10% 何欣純：無論對手是誰贏的一定是我

民進黨立委、台中市長參選人何欣純昨接受媒體人黃暐瀚專訪，談到台中市長選戰，她透露農曆年後的內參民調中，自己僅落後立法院副院長江啟臣不到10%，差距越縮越小，離選舉還有9個月，不管對手是江還是國民黨立委楊瓊瓔，都有信心會贏。

何欣純昨天上黃暐瀚的節目「下班瀚你聊」，從美伊戰爭、對美軍購談到台中市長選舉。根據美麗島電子報1月底的民調，何欣純還落後江啟臣14%，已經反超楊瓊瓔1%，此外何在20到29歲的年輕族群中支持度最高。

何欣純表示，民進黨農曆年後做最新民調，她和江啟臣的差距已經縮小到10%以內，團隊很有信心，離選舉還有9個月，她有很長的努力時間、很大的努力空間；目前沒有認定誰才是最後的對手，楊瓊瓔在地方很有實力，但無論國民黨派誰出線，她早已時刻準備，「贏的一定是我」。

對於年輕族群的高支持度，何欣純認為，首先，團隊提出的訴求與政策有打動年輕族群，其次要感謝立委蔡其昌，無論在海線、市區，各方面全力相挺，蔡每到一個地方跑行程，都會問「有沒有時間一起」，也會溝通海線如何布局、怎麼打組織戰等等。

何欣純強調，若她當選市長，一定會兌現普發現金的政策，事實上當初中央普發現金1萬元爭議時，她就在想「要是更快發不是更好」；明年度預算還是盧市府編列，何承諾，若自己年底當選，一定會馬上盤點追加預算，不會拖到後年再發現金。

關於軍購案，何欣純全力支持行政院的1.25兆版本，除了再次重申「有不友善的鄰國當然要加強自我防衛能力」，何特別指出，政院版本包含厚植在地國防產業鏈，台中是製造業重鎮，也有航太產業，很多零組件供應鏈非常強大，若國防工業能在地化，對台中傳產很有幫助，甚至能幫助轉型。

何欣純也提及最近即將訪美的台中市長盧秀燕，並質疑，國民黨關於軍購案目前就有3個版本，黨中央的3500億+N、青壯派立委的8100億、以及前主席朱立倫的9000億，盧說訪美要談軍購案與關稅，但到底代表誰的立場？國民黨有授權嗎？這讓人很困惑。