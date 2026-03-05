北市綠營初選將起跑 憂王定宇婚外情受影響？ 湧言會新人這樣說

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
湧言會的北市中正萬華議員參選人康家瑋（左）、大安文山劉品妡（右）今天展開車隊掃街。記者邱書昱／攝影
民進黨北市議員初選於3月9日到15日進行電話民調，湧言會的中正萬華候選人康家瑋、大安文山候選人劉品妡今在中正區與大安區交界的古亭國小前發車。由於湧言會大學長、立委王定宇疑婚外情案，他們受訪表示，認為地方選民是理智，深耕在地才是重點，所以不會影響。

談及自己轄區的選情，劉品妡表示，大安文山民進黨的新人6搶4的競爭激烈，她展現參選的決心，勤跑市場、站路口的陸戰，特別是自己的妡字比較難記，就用小星星的歌曲，創作「大安文山小ㄒㄧㄣㄒㄧㄣ」希望選民加深印象。

康家瑋表示，相較大安文山新人炸裂，中正萬華是新人5選4，而他也是最早起跑的新人，上屆選過之後持續深耕地方，每天掃街、站路口、參與在地社團公廟等服務，這2000多天來沒有缺席，所以初選階段就持續平常做的事情，「目標就是不要最後一名。」

另一方面，由於兩人都屬湧言會，大學長、立委王定宇被爆出疑婚外情，媒體問到會不會擔心受影響？康家瑋說，自己曾任王定宇委員助理，王是非常認真、最早到立法院的委員，至於私領域事情不會過問，且記者會中，王也說目前是單身，沒有違返法律。

康家瑋說，至於黨中央相關裁處，身為議員候選人的他們還是會以勤跑地方，也認為選民是理智，會客觀看待，不會影響到地方選情。

劉品妡說，地方上民眾都還是以找不找的到候選人為最重要，大安文山在阮昭雄、趙怡翔深耕之後，由她來接棒持續深耕，在地有沒有認真才是重點，至於黨務方面，就尊重黨中央決定。

